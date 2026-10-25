VakıfBank, Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup ederek ligde 5'te 5'e ulaştı

VakıfBank, Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup ederek ligde 5'te 5'e ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi 5. haftasında VakıfBank, evinde Galatasaray Daikin'i 25-20, 25-20, 25-22'lik setlerle 3-0 yendi. Sarı-siyahlılar bu sonuçla ligde 5'te 5 yaparken Galatasaray Daikin 3. mağlubiyetini aldı.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Caner Çildir, Bektaş Kalender
VakıfBank: Berka Buse Özden, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute (Eylül Akarçeşme Yatgın, Naz Aydemir Akyol, Aylin Sarıoğlu Acar, Ivanovic, Brancuska)
Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Sylla, Yuanyuan (Ayça Aykaç, Eylül Karadaş, Merve Tanyel, Janset Cemre Erkul, Akimova)
Setler: 25-20, 25-20, 25-22
Süre: 88 dakika (30, 28, 30)
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında VakıfBank, konuk ettiği Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.
Bu sonuçla sarı-siyahlı takım, ligde 5'te 5 yaptı. Galatasaray Daikin ise 3. kez mağlup oldu.
Kaynak: AA
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