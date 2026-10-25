VakıfBank, Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup ederek ligde 5'te 5'e ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

VakıfBank, Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup ederek ligde 5'te 5'e ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vodafone Sultanlar Ligi 5. haftasında VakıfBank, evinde Galatasaray Daikin'i 25-20, 25-20, 25-22'lik setlerle 3-0 yendi. Sarı-siyahlılar bu sonuçla ligde 5'te 5 yaparken Galatasaray Daikin 3. mağlubiyetini aldı.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Caner Çildir, Bektaş Kalender

VakıfBank: Berka Buse Özden, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute (Eylül Akarçeşme Yatgın, Naz Aydemir Akyol, Aylin Sarıoğlu Acar, Ivanovic, Brancuska)

Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Sylla, Yuanyuan (Ayça Aykaç, Eylül Karadaş, Merve Tanyel, Janset Cemre Erkul, Akimova)

Setler: 25-20, 25-20, 25-22

Süre: 88 dakika (30, 28, 30)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında VakıfBank, konuk ettiği Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.

Bu sonuçla sarı-siyahlı takım, ligde 5'te 5 yaptı. Galatasaray Daikin ise 3. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA
Vakıflar BankasıGalatasarayVodafoneSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
Yanartaş’ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor Yanartaş'ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor
Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı
Ankara’da korkunç kaza 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Ankara'da korkunç kaza! 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Karolin Fişekçi yıllar sonra tribüne döndü Karolin Fişekçi yıllar sonra tribüne döndü
15:58
Görüntü Paris’ten Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler
Görüntü Paris'ten! Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler
15:47
1. Lig’de inanılmaz maç 90. dakikadan sonra neler oldu neler
1. Lig'de inanılmaz maç! 90. dakikadan sonra neler oldu neler
15:38
Cenaze dönüşü korkunç son 22 kişi hayatını kaybetti
Cenaze dönüşü korkunç son! 22 kişi hayatını kaybetti
15:14
Sipariş bebek çetesinde ülke ülke fiyat pazarlığı: Gürcistan, Amerika fazla verir
Sipariş bebek çetesinde ülke ülke fiyat pazarlığı: Gürcistan, Amerika fazla verir
15:00
Eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın yeniden gözaltına alındı
Eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın yeniden gözaltına alındı
14:38
Jose Mourinho’dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı
Jose Mourinho'dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 16:11:47. #.0.3#
SON DAKİKA: VakıfBank, Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup ederek ligde 5'te 5'e ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei