Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley Takımı'nı 3-1 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde bugün İtalya'nın Imoco Volley Takımı'yla karşı karşıya geldi. Maçı 3-1 kazanan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde beşinci kez şampiyonluğa ulaştı ve bu ligde 'en fazla şampiyonluk yaşayan takım' unvanını elde etti.