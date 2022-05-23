Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu

23.05.2022 03:29

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde İtalya’nın Imoco Volley Takımı'nı 3-1 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley Takımı'nı 3-1 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde bugün İtalya'nın Imoco Volley Takımı'yla karşı karşıya geldi. Maçı 3-1 kazanan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde beşinci kez şampiyonluğa ulaştı ve bu ligde 'en fazla şampiyonluk yaşayan takım' unvanını elde etti.

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu

YORUMLAR
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CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, 5.kez Avrupa'nın en büyüğü oldu CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, 5.kez Avrupa'nın en büyüğü oldu Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali
Kaynak: ANKA

Vakıflar Bankası, Şampiyonlar Ligi, voleybol, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu - Son Dakika


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