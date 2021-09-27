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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı yeni sezona hazır - Son Dakika

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı yeni sezona hazır

27.09.2021 12:07
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı yeni sezona hazır, System.String[]

- VakıfBank Kadın Voleybol Takımı yeni sezona hazır VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda, 2021-2022 sezonu açılış toplantısı gerçekleşti.

- VakıfBank Kadın Voleybol Takımı yeni sezona hazır

İSTANBUL - VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda, 2021-2022 sezonu açılış toplantısı gerçekleşti. Toplantıda açıklamalarda bulunan VakıfBank Genel Müdürü ve Kulüp Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, yeni sezonda tüm kupalara talip olduklarını söyledi.

3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda, 2021-2022 sezonu açılış toplantısı yapıldı. VakıfBank Spor Sarayı'nda düzenlenen toplantıya VakıfBank Genel Müdürü ve Kulüp Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, yöneticiler, teknik ve sporcu ekibinin yanı sıra basın mensupları katıldı.

Üstünsalih: "Katıldığımız her turnuvanın doğal favorisiyiz"

Bu sezonun kendileri için özel bir anlamı bulunduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Kulüp Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, "Spor kulübümüz 35. sezonuna merhaba diyor. Voleyboldan hiç uzak kalmadık. Yaz boyunca milli takım heyecanını yaşadık. Mili takımımız tüm turnuvalarda göğsümüzü kabarttı. Milli sporcularımız sahada gösterdiği azimle milletimizin kalbindeki yerini daha da sağlamlaştırdı. Takımımızda forma giyen ve kendi ülkelerine başarı taşıyan yabancı oyunları da kutluyorum. Yoğun bir yaz öneminin ardından sarı-siyahlı formayı yeniden zirveye taşıma yolculuğumuz başlıyor. Alışkın olduğumuz kupalara ve zaferlere yürümek için şimdiden heyecan duyuyorum. Yola çıktığımız günden itibaren tek amacımız Türk kadının başarısını dünyaya göstermek oldu. Bu anlamda çok yol kat ettik, defalarca ülkenin gurur olduk. 35. yılımızda yine Türk kadını ve Türk voleybolunu zirveye taşıyacağız. Katıldığımız her turnuvanın doğal favorisiyiz. Daha önce yaptıklarımızı yine başarmak için sahaya çıkacağız. İlk hedefimiz 5 Ekim'deki Şampiyonlar Kupası. Çok iyi bir yapılanmamız ve elit bir kadromuz bulunuyor. Bizi destekleyen taraftarlarımız mutlu etmek içine elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bankacılıkta olduğu gibi voleybolda sürdürebilirlik başarı için emek veriyoruz. En büyük gücümüzü alt yapıdan alıyoruz. Avrupa ve dünya şampiyonu sporcularımızı yetiştirmeye devam ediyoruz. Oradan yetişen her sporcu bizi dünya şampiyonu olmuş gibi mutlu ediyor. Rekabetin en üst seviyede yaşanacağı, sonunda hak edenini kazanacağı bir sezon olmasını ümit ediyorum. Avrupa'da ülkemizi temsil edecek takımlarımıza da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Guidetti: "Güçlü rakiplere sahibiz ve hepsine meydan okuyoruz"

Uzun süre sonra seyircilerin önünde oynayacaklarından dolayı heyecanını dile getiren Başantrenör Giovanni Guidetti, "Yakın zamanda bir turnuvamız olacak. Büyük motivasyona sahibiz. Bütün kupaları almak istiyoruz. Git gide daha kuvvetli hale geldik, her zaman daha iyiye gidiyoruz. Takımız güçleniyor. Üzerimizdeki baskıda artıyor ama bu baskı bir ayrıcalıktır. Güçlü rakiplere sahibiz ve hepsine meydan okuyoruz. Ekibimizi değiştirdik, 3 yeni oyuncumuz var ama benim için çok yeni değiller. Çok heyecanlıyız. İlk kupa yakın bir dönemde. Bütün hedeflerimize ulaşmayı ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

Gürkaynak: "VakıfBank her zaman en iyileri hedefleyen bir kulüp"

"Çok keyifli ve heyecanlı aynı zamanda zorlu geçecek bir sezona başlıyoruz" diyen Kaptan Melis Gürkaynak ise şöyle devam etti:

"Kulübümüzün 35. sezonu. Hep ilkleri başarmış, efsane olmuş kulübün kadrosunda olmak ayrı bir heyecan. VakıfBank her zaman en iyileri hedefleyen bir kulüp. Hepimiz kulübün hedeflerinin farkındayız. Hepimiz 5 kupa için mücadele edeceğiz. Dileğimiz 5 kupayı da kazanmak."

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı yeni sezona hazır
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı yeni sezona hazır

Abdi Serdar Üstünsalih, Dünya Şampiyonası, voleybol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor VakıfBank Kadın Voleybol Takımı yeni sezona hazır - Son Dakika Spor


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