VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Yeni Sezona Merhaba Dedi

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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, düzenlenen törenle yeni sezon açılışını gerçekleştirdi.

VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirilen yeni sezon açılış törenine kulüp başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, yöneticiler, teknik heyet ve sporcular katıldı.

Başkan Abdi Serdar Üstünsalih, törende yaptığı konuşmada, "Her yeni sezon yeni hedefleri beraberinde getiriyor. 48 saat sonra başlayacak yeni sezonun heyecanı içerisindeyiz. Dünya voleybol tarihinin en başarılı takımlarından biri olarak yine şampiyonluk mücadelesi vereceğiz. Yenilenmiş kadromuzun heyecanını siz de göreceksiniz." dedi.

Kız çocuklarını Türk sporuna kazandırmaya devam ettiklerini ve her yaş grubunda milli takıma en fazla sporcu veren takım olduklarını ifade eden Üstünsalih, ülke voleybolu olarak yeni başarılara imza atacaklarına inandığını söyledi.

Milli voleybolcu Zehra Güneş'e takım kaptanlığı görevinin verildiğini belirten Üstünsalih, "Yenilenmiş ve güçlenmiş bir kadroyla yeni sezona başlıyoruz." diye konuştu.

Sarı-siyahlı ekibin başantrenörü Giovanni Guidetti ise "17. sezonumda buradayım ve yeni sezon öncesinde heyecanlıyım. Yeni oyuncumuz, yeni kaptanımız var, bu da heyecan verici. Bu formayı giyen her zaman farklı hisseder." ifadelerini kullandı.

Guidetti, "Bana bu takımı emanet eden yöneticilerime teşekkür ediyorum. Bu sezon tüm finallere ulaşmak için çok motiveyiz. Voleybolcuların açlığını ve hırslı olmalarını görmekten dolayı çok memnunum." şeklinde görüş belirtti.

Takımın yeni kaptanı Zehra Güneş, "VakıfBank'taki 13. yılımda takım kaptanı olarak buradayım. Çok mutluyum. Bu onurlu görev için tüm gücümle çalışacağımdan emin olmanızı isterim." dedi.

"Hedeflerimiz ve hayallerimiz çok büyük." diyen Zehra Güneş, tüm voleybolculara sakatlıktan uzak bir sezon diledi.

Törenin sonunda toplu fotoğraf çekimi yapıldı.