VakıfBank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor\'u 3-2 yendi

Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki grup halinde çalıştı. Oyuncular, salonda yenilenme ve kuvvet çalışması yaparken diğer grup ise sahada koordinasyon, çabukluk ve rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, şut ve dayanıklılık çalışmalarının ardından tamamlandı. Takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.