VakıfBank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-2 yendi - Son Dakika
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VakıfBank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-2 yendi

VakıfBank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor\'u 3-2 yendi

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi 18. hafta erteleme maçında VakıfBank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-2 yenerek galibiyet elde etti. Maçın setleri 17-25, 25-21, 31-29, 14-25 ve 5-15 şeklinde sonuçlandı.

28.03.2024 19:53
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Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Asiye Tuzkan

Nilüfer Belediyespor: Nazlı Eda Kafkas, Gicquel, Kunzler, Deniz Uyanık, Yordanova, Beliz Başkır (Eylül Akarçeşme, Milenko, Merve Nur Öztürk, Ece Eke)

VakıfBank: Cansu Özbay, Ogbogu, Guimaraes, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Thompson ( Ayça Aykaç, Aylin Acar, Frantti, Caratasu, Van Aalen, Bahar Akbay)

Setler: 17-25, 25-21, 31-29, 14-25, 5-15

Süre: 125 dakika (23, 27, 38, 23, 14)

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi 18. hafta erteleme maçında VakıfBank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA

Vodafone, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor VakıfBank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-2 yendi - Son Dakika

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