VakıfBank rakibini set vermeden geçti

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın ikinci gününde VakıfBank, Altay Club'ı 3-0 mağlup etti.

VakıfBank, tutuk başladığı ilk sette rakibine her alanda üstünlük kurarak 25-13'ü buldu ve 1-0 öne geçti. Bloklardaki etkinliği ile rakibine sayı şansı vermeyen Türk temsilcisi, her pozisyondaki silahlarını kullanarak farklı set sonucunu elde etti.Altay, ikinci sette de manşet ve top karşılama sorunlarını devam ettirince VakıfBank'ın işi daha da kolaylaştı. Serviste basan, rakibinin zayıf defans ve blok ikilisine rahat hücum eden sarı-siyahlılar, 25-10'luk skorla durumu 2-0 yaptı.Üçüncü sette VakıfBank her türlü hücum turunda rakibinden üstündü. Sayı üretmekte zorlanan Altay Club karşısında rahat bir maç çıkaran sarı siyahlılar seti 25-17, maçı da 3-0 kazandı.SALON: AnkaraHAKEMLER: Vlastimil Kovar (Çekya), Pawel Burkiewicz ( Polonya )VAKIFBANK: Chiaka Ogbogu, Cansu Özbay , Gabri Braga, Zehra Güneş , Isabelle Haak, Michell Bartsch-Hackley, (Bukey Gulubay, Tuğba Şenoğlu Meryem Boz , Aylin Acar, Derya Cebecioğlu, Kübra Çalışkan , Melis Gürkaynak)ALTAY CLUB: Danica Radenkovic, Sana Anarkulova, Polina Ufimtseva, de La Cruz, Nadiia Kodola, Kristina Anikonova, Perizat Nurbergenova, Saniya Balagazinova, Zarina Sitkazinova, Irına Kenzhebaevai Madina Beket, Lyudmilla Issayeva)SETLER: 25-13, 25-10, 25-17SÜRE: 19', 18', 23' (60 dakika)Vakıfbank şampiyonanın üçüncü gününde yarın saat 18.30'da Minas Tenis Clube ile karşı karşıya gelecek.

- Ankara