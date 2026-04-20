VakıfBank Şampiyonluğu Hak Etti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

VakıfBank Şampiyonluğu Hak Etti

20.04.2026 00:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tijana Boskovic, Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon olduklarını ve CEV Dörtlü Final'e odaklandıklarını belirtti.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın Sırp oyuncusu Tijana Boskovic, Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi.

Boskovic ile milli voleybolcu Derya Cebecioğlu, sarı-siyahlı ekibin Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yendiği ve seriyi 3-2 kazanarak ligde şampiyonluğa ulaştığı müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduklarını dile getiren Tijana Boskovic, "Sezon başında koyduğumuz bu hedefi gerçekleştirmek için çok çalıştık. Herkesle gurur duyuyorum çünkü çok emek verdik ve hayal ettik. Fenerbahçe'ye çok saygı duyuyoruz. Final serisinin kolay olmayacağını biliyorduk. Son maçta seyircimiz önünde şampiyonluğa ulaştık. Şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Sezonun henüz bitmediğini ve CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edeceklerini hatırlatan Sırp voleybolcu, "Öncelikle birkaç gün bu şampiyonluğun tadını çıkaracağız. Kazanacak bir kupamız daha var. İstanbul'da ev sahibi ve seyirci avantajımız olacak. Taraftarımızı bizi desteklemeye davet ediyorum. Yarı finalde zor bir rakiple karşılaşacağımızı biliyoruz. Önümüzdeki iki haftada Dörtlü Final'e hazır olabilmek için çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Derya Cebecioğlu: "Çok mutlu ve gururluyum"

VakıfBank'ın milli oyuncusu Derya Cebecioğlu, takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Play-off final serisinde çok inişler ve çıkışlar yaşandığını aktaran Derya, "Çok mutlu ve gururluyum. Takım olarak bunların üstesinden gelmeyi bildik. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Hepsinin yüreğine ve emeğine sağlık. Aynı zamanda bu forma ile bu sahada son maçımdı. Kupayla taçlandırdığım için ekstra mutlu ve gururluyum. Bu şekilde veda ettiğim için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde de şampiyonluk özlemine son vermek istediklerini vurgulayan milli voleybolcu, hedeflerinin İstanbul'da kupayı kaldırmak olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Vodafone, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor VakıfBank Şampiyonluğu Hak Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 01:11:07. #7.13#
SON DAKİKA: VakıfBank Şampiyonluğu Hak Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.