VakıfBank Spor Kulübü'nden 8 Mart mesajı: "Tabii ki eşitiz" - Son Dakika
Üye Girişi

VakıfBank Spor Kulübü'nden 8 Mart mesajı: "Tabii ki eşitiz"

07.03.2022 12:21
VakıfBank Spor Kulübü'nden 8 Mart mesajı: "Tabii ki eşitiz"

VakıfBank Spor Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir film hazırladı.

VakıfBank Spor Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir film hazırladı. Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı, reklam filminde "Tabii ki eşitiz" diyerek, kadınların toplumdaki yerine dikkat çekiyor.

Kurulduğu 1986 yılından bu yana, kadınların hayatın her alanında eşit şartlara sahip olması gerektiğini ve kadınlara ilham kaynağı olmak için çalıştıklarını savunan VakıfBank Spor Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde fırsat eşitsizliğine bir kez daha "dur" demek adına özel bir reklam filmi hazırladı.

Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı film, kadın ve erkeğin hayata eşit şartlarda başladığını, zaman ilerledikçe bu eşitliğin yok olduğunu ve erkeğin toplumda daha fazla yer alarak kadını kısıtladığını çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Film, kadınların henüz okul yıllarında toplumsal hayata katılmalarıyla birlikte karşılarına çıkan engelleri ve kısıtlamaları toplumdaki kadın-erkek rollerinden örneklerle gözler önüne seriyor. VakıfBank Spor Kulübü, bu eşitsizliğe kendi tarzıyla "dur" diyerek, kadınların hayatın her alanında daha fazla yer alması için mücadele etmeye devam edeceğini vurguluyor. - İSTANBUL

VakıfBank Spor Kulübü'nden 8 Mart mesajı: Tabii ki eşitiz
VakıfBank Spor Kulübü'nden 8 Mart mesajı: Tabii ki eşitiz
VakıfBank Spor Kulübü'nden 8 Mart mesajı: Tabii ki eşitiz

YORUMLAR
500
Öz İplik İş Sendikası Başkanı Ay: 'Kadına yönelik şiddet ve tacizin önlenmesi için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz' Öz İplik İş Sendikası Başkanı Ay: 'Kadına yönelik şiddet ve tacizin önlenmesi için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz' Başkan Özdoğan: 'Türkiye gelişirken en fazla katkı veren kadınlarımız olmuştur' Başkan Özdoğan: 'Türkiye gelişirken en fazla katkı veren kadınlarımız olmuştur'

Dünya Kadınlar Günü, Türkiye, Film, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor VakıfBank Spor Kulübü'nden 8 Mart mesajı: 'Tabii ki eşitiz' - Son Dakika


Son Dakika
12:04 Duvak yerine miğfer: Bombardıman altında düğün! Asker çift, cephede 'evet' dedi!
11:59 Avrupa'da gaz fiyatları 242 euroyla rekor kırmaya devam ediyor!
11:54 Ukraynalı bakan "Halkımızı Rus barbarlarından korumamıza yardım edin" dedi ve 500 kg'lik bombayı paylaştı
11:52 Kadın kıyafetleri giyip savaştan kaçmaya çalıştı! Ukraynalı adam sınırda yakayı ele verdi
11:52 Dolar yükselmeye devam ediyor: 14,30 TL'den satılıyor
11:50 Rus bombardımanı kurbanı Ukraynalı siviller toplu mezarlara gömülüyor
11:26 Köylüler kuluçkaya yatan ördeğin yumurtasından çıkanı görünce, kendilerine gelemedi
11:19 Şarkıcı Alişan'dan ayçiçek yağı stokçuluğuna tepki: 3 kuruş fazla kazanmak için yapılır mı?
11:13 Sağlık Bakanlığı emekli doktorları yeniden atayacak!
11:11 Acun Ilıcalı'dan, Survivor Yasin'e sert ayar: Kralı gelse umurumda değil, seni gönderirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 12:29:18. #1.13#
SON DAKİKA: VakıfBank Spor Kulübü'nden 8 Mart mesajı: "Tabii ki eşitiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement