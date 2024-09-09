Zehra Güneş VakıfBank'ın Yeni Kaptanı - Son Dakika
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Zehra Güneş VakıfBank'ın Yeni Kaptanı

Zehra Güneş VakıfBank\'ın Yeni Kaptanı

Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank'ta Zehra Güneş'in kaptanlığa getirildiği açıklandı. Güneş, kulüp ve milli takımdaki başarılarıyla ön plana çıkan bir isim olarak VakıfBank'ı temsil etmeye devam edecek.

09.09.2024 18:49
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Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank'ta yeni kaptan milli voleybolcu Zehra Güneş oldu.

VakıfBank Spor Kulübü'nden 18.18'de yapılan paylaşımda 18 numaralı Zehra Güneş'in kaptanlığa getirildiği belirtildi. VakıfBank'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "VakıfBank olarak A takımımızın yeni sezondaki kaptanlık görevini, altyapımızdan yetişerek kulübümüzün değerli isimlerinden biri haline gelen Zehra Güneş'in üstleneceğini açıklamaktan büyük bir mutluluk duyarız. 12 yaşında adım attığı VakıfBank'ta altyapıdan A takıma kadar yükselen Güneş, hem kulüp düzeyinde hem de milli takımda kazandığı sayısız başarıyla Türk voleybolunun en önemli isimlerinden biri olmuştur. Sahadaki duruşu, performansı ve takım ruhunu yansıtan karakteriyle VakıfBank'ı her zaman en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğine inandığımız Zehra Güneş'e görevinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Zehra Güneş VakıfBank'ın Yeni Kaptanı - Son Dakika

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