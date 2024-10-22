Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İbrahim Ünal, Yasin İlhan
Zeren Spor: Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic, Seyma Ercan Kucukaslan, Kübra Akman, Malinov (Ceren Önal, Hilal Kocakara, İdil Naz Başcan, Kochurina, Fabris)
VakıfBank: Sıla Çalışkan, Bosetti, Zehra Güneş, Ryk, Markova, Deniz Uyanık (Aylin Acar, İlayda Naz Gergef, Ayça Aykaç)
Setler: 16-25, 19-25, 13-25
Süre: 71 dakika (23, 26, 22)
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında VakıfBank, deplasmanda Zeren Spor'u 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › VakıfBank Zeren Spor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
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