Valencia Basket, Beşiktaş'ı 96-94 yendi; Alimpijevic 16 hücum ribaunduna dikkat çekti

Basketbol Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Valencia Basket'e 96-94 yenilen Beşiktaş'ta başantrenör Dusan Alimpijevic, mağlubiyete rağmen siyah-beyazlı takımın "savaşan" oyun karakterini ortaya koyduğunu söyledi.

Alimpijevic, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Valencia Basket'in geçen sezon Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final oynadığını hatırlatan Sırp çalıştırıcı, "Her ne kadar oyuncuları ve antrenörleri değişmiş olsa da aynı mantaliteyi taşıyan bir takım. Ligdeki en hızlı takımlardan biri. Dolayısıyla özellikle ribaundlar konusunda maç önünde planladığımız gibi gitmedi ve iç sahada 16 hücum ribaundu vermiş olmak bence üzerinde durmamız gereken bir konu. Planlarımızdan biri de rakibin etkili bir oyuncusu olan TJ Shorts'u durdurmaktı. Ancak 26 sayı attığını gördüğümüz zaman bugünkü mağlubiyetin sebeplerinden biri olarak bunu da söyleyebiliriz." diye konuştu.

Siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür eden Dusan Alimpijevic, "Bugün yeniden burada, salonumuzu dolduran ve Avrupa Ligi standartlarının çok üzerinde bir atmosfer oluşturan taraftarlara çok teşekkür etmek istiyorum. Bundan çok daha iyisini yapacağımızı, yapabileceğimizi biliyoruz. Dolayısıyla bizim taraftarımız, bizim camiamız gerçekten bu anlamda çok değerli, çok büyük. Bir sonraki iç saha maçı olan Barcelona maçında yine bizimle olmak üzere onları davet ediyorum. Biliyorum çok sert bir fikstür var önümüzde ve bizim de zorluk yaşayacağımız zamanlar olacak. Ancak işin sonunda mutlu bitirebileceksek bu hikayeyi, mutlaka taraftarımızın bu yoğun desteğinin devam etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Geldiğim günden beri burada oluşturmak istediğimiz mantaliteyi biliyorsunuz." diyen tecrübeli başantrenör, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Dolayısıyla her zaman asla vazgeçmeyen bir takım karakteri oluşturmaya çalıştık. Bugün takımımız yeniden bu karakteri gösterdi. Valencia gibi hızlı bir takım karşısında son bölümde enerjinizi korumak kolay bir şey değil. Dolayısıyla ayakta kalmak da çok kolay bir şey değil. Bu koşullarda böyle bir takıma karşı son topa kadar maçı götüren oyuncularımın hepsini tebrik etmek istiyorum."

Maç kadrosunda yer almayan Furkan Korkmaz ile ilgili bir soruya Alimpijevic, "Furkan Korkmaz, milli takımdan döndüğünde kasık bölgesinde bir sakatlığı vardı. Onda biraz iz bırakan bir sakatlığı vardı. Hazırlık maçlarından birinde bizimle birlikteydi, iyi performans gösterdi ancak Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında, henüz yüzde 100'ünde olmadığını gördük. Furkan çok kaliteli bir oyuncu, yüzde 100'üne ulaştığı zaman gerçekten çok etkili bir oyuncu. Dolayısıyla bu sakatlığı yenmesi üzerine biraz daha çalışması konusunda onu biraz dinlendirmek istedik. Çok önemli, çok ciddi bir şey yok." yanıtını verdi.

Xavier Albert: "Galibiyet galibiyettir"

Valencia Basket Başantrenörü Xavier Albert, zorlu bir karşılaşmadan istedikleri sonucu alarak ayrıldıklarını aktardı.

Maç içinde birçok iniş ve çıkışın yaşandığını anlatan Albert, "Tipik olarak Avrupa Ligi'nin açılış haftasında zorlu bir karşılaşma. Özellikle savunmada çok iyi başladığımızı söyleyemem. Rakibimize skor üretmeleri noktasında biraz alan vermek durumunda kaldık. Devamında farklı aksiyonlar deneyerek özellikle ikinci ve üçüncü çeyrekte maçta üstünlüğümüzü ortaya koymaya başladık. Son çeyrekte gerçekten zor bir sınav verdiğimizi söyleyebilirim. Beşiktaş oyun planını değiştirip iki forvetli yapıya döndüğünde biraz işler zorlaştı ama bunun da kontrolünü sağlamayı başararak istediğimizi aldık. Galibiyet galibiyettir. Takımın iyi iş çıkardığını söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.