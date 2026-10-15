Valencia'ya karşı 26 sayı atan Montero, EuroLeague'de 5. haftanın MVP'si oldu

Valencia'ya karşı 26 sayı atan Montero, EuroLeague'de 5. haftanın MVP'si olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Basketbol Avrupa Ligi'nde 5. haftanın en değerli oyuncusu Olympiakos'tan Jean Montero seçildi. Dominikli oyun kurucu, takımının deplasmanda Valencia Basket'i 28 sayı geriden gelerek uzatmalarda 102-97 yendiği maçta eski kulübüne 26 sayı, 5 ribaunt ve 2 asist kaydetti.
Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 5. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP), Olympiakos forması giyen Jean Montero oldu.
Organizasyonun açıklamasına göre, Olympiakos deplasmanda Valencia Basket karşısında 28 sayı geriden gelerek uzatmalarda galibiyeti (102-97) alırken, Yunan ekibinin oyun kurucusu, eski kulübüne karşı attığı 26 sayı ile maçta öne çıktı.
Dominikli oyun kurucu, attığı 26 sayının yarı sıra kaydettiği 5 ribaunt ve 2 asist ile haftanın MVP'si seçildi.
Kaynak: AA
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