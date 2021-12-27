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Vali Akbıyık: "40 bin çocuğa kayak eğitimi verdik" - Son Dakika

Vali Akbıyık: "40 bin çocuğa kayak eğitimi verdik"

27.12.2021 11:02
Vali Akbıyık: "40 bin çocuğa kayak eğitimi verdik"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, son 3 yılda 40 bin çocuğa kayak eğitimi verdiklerini söyledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, son 3 yılda 40 bin çocuğa kayak eğitimi verdiklerini söyledi.

Kent merkezinden 12 kilometre mesafede bulunan Merga Bütan Kayak Merkezi vatandaşlarla dolup taşmaya başladı. Hafta sonunu iyi değerlendirmek isteyen Hakkarili vatandaşlar, kayak merkezine akın ederek kayak yapmanın keyfini yaşadı. Vatandaşların kayak sevincine ortak olan Vali Akbıyık da, kayak merkezinin zirvesinde gençlerle birlikte kayak yaptı.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Vali Akbıyık, Hakkari'nin Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip bir kent olduğunu belirterek, "Gençlerimizin hepsi spora çok yetenekli. Özellikle kış sporlarında Hakkarili gençler milli takımda ulusal ve uluslararası başarı elde ediyor. Dünya kupasına giden sporcumuzda var. Çok başarılı sonuçlar alıyorlar. Biz bunlarla gurur duyuyoruz. Hakkari her şeyin en güzeline layık. Sağlıklı gelecek sporla gelecek diyerek, son 3 yılda 40 bin çocuğumuza kayak eğitimi verdik. Bu yıl da devam edecek inşallah. Hakkari, dünya ve Türkiye şampiyonlarını çıkarmaya devam edecek" dedi. - HAKKARİ

Vali Akbıyık: 40 bin çocuğa kayak eğitimi verdik
Vali Akbıyık: 40 bin çocuğa kayak eğitimi verdik

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Kayak Merkezi, Türkiye, Hakkari, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vali Akbıyık: '40 bin çocuğa kayak eğitimi verdik' - Son Dakika Spor


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