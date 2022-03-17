Vali Aksoy, 'Aydın'ın Demir Yumrukları' ağırladı - Son Dakika
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Vali Aksoy, 'Aydın'ın Demir Yumrukları' ağırladı

17.03.2022 14:23
Vali Aksoy, 'Aydın'ın Demir Yumrukları' ağırladı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, katıldıkları birçok şampiyonadan madalyalar ile dönen 'Aydın'ın Demir Yumrukları' olarak tanınan sporcuları makamında ağırladı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, katıldıkları birçok şampiyonadan madalyalar ile dönen 'Aydın'ın Demir Yumrukları' olarak tanınan sporcuları makamında ağırladı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleştirilen Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Avrupa Şampiyonu olarak Aydın'a dönen milli sporcu Fadime Özkan, Avrupa 3.sü Elif Hayriye Yılmaz ve Kick Boks Türkiye Şampiyonu Nefise Atalay Aydın'ın gururu oldu. Elde ettikleri şampiyonluklar ile Aydın'ı başarılı bir şekilde temsil eden milli sporcular Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Başarılı sporcuları tebrik eden Vali Aksoy, Aydın'a gurur yaşatan sporculara hediye takdim etti.

Gerçekleştirilen ziyarette milli sporculara Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Aydın Kung Fu Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yaşar, Antrenör Murat Kaya eşlik etti. - AYDIN

Vali Aksoy, 'Aydın'ın Demir Yumrukları' ağırladı
Vali Aksoy, 'Aydın'ın Demir Yumrukları' ağırladı
Vali Aksoy, 'Aydın'ın Demir Yumrukları' ağırladı

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Hüseyin Aksoy, Milli Sporcu, İstanbul, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vali Aksoy, 'Aydın'ın Demir Yumrukları' ağırladı - Son Dakika


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