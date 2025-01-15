Vali Aktaş'tan Şampiyona Tebriği - Son Dakika
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Vali Aktaş'tan Şampiyona Tebriği

Vali Aktaş\'tan Şampiyona Tebriği

Uşak Valisi Naci Aktaş, Para Taekwondo şampiyonunu ve antrenörünü tebrik etti.

15.01.2025 15:38
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Uşak Valisi Naci Aktaş, Para Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olan ve Milli Takım adına Türkiye'yi temsil edecek Uşaklı sporcuya ve antrenörüne tebrik mesajı yayımladı.

Uşak Valisi Naci Aktaş yayımlamış olduğu mesajda; "Türkiye Taekwondo Federasyonu'nca Ankara'da düzenlenen Para Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda "K44 +65 kg Türkiye Şampiyonu" olarak şubat ayında yapılacak 12. Uluslararası Türkiye Açık Para Taekwondo Şampiyonası'nda Milli Takımımız adına ülkemizi temsil etme hakkı elde eden Uşaklı sporcumuz Melis TÜRK ve antrenörü Cemil TÜRK'Ü tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." ifadelerini kullandı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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