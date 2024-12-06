Vali Çakır'dan Muşspor'a Destek Çağrısı - Son Dakika
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Spor

Vali Çakır'dan Muşspor'a Destek Çağrısı

Muş Valisi Avni Çakır, Muşspor için tüm Muşluları kulübe destek olmaya davet etti.

06.12.2024 18:54
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Kuşadasıspor maçı öncesi Muş Spor Kulübü Storeyi ziyaret eden Muş Valisi Avni Çakır, haber takibi yapan basın mensuplarına forma hediye ederek tüm Muşluları kulübe destek olmaya davet etti.

Vali Çakır, Muş Spor Kulübü Storeden forma satın alarak, 3. Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Kuşadasıspor maçı öncesinde sarı-beyazlı kulübe destek oldu.

Bu kapsamda Vali Çakır, Milet Bahçesinde bulunan Muşspor Store'yi ziyaret ederek, yetkililerden satışlar hakkında bilgiler aldı. Vali Çakır, store ziyaretinde haber takibi yapan basın mensuplarına Muşspor'un efsane çubuklu formasından hediye etti.

Ayrıca tüm Muşlulara kulübe destek çağrısında bulunan Vali Çakır, hafta sonu oynanacak olan maç için taraftarı tribüne davet etti.

Muş Spor Kulübü store mağazasını ziyaret eden Vali Çakır, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Muşspor ilimizin gururu. Geçen sene son dakika da kaybettiğimiz ikinci ligi inşallah bu sene yakalayacağımıza elbette inanıyoruz. Kulübümüz için hocamızla görüştük. Bizden tek bir talebi oldu; Sayın Valim, 'Bizim maddi hiçbir sıkıntımız yok. Konaklama, antrenman gibi maddiyat gerektiren sorunumuz sıkıntımız yok. Tek sıkıntımız seyirci konusunda tribünlerde boş bir sandalye görmek istemiyoruz.' Bizden bunu talep ettiler. Muşspor taraftarı her zaman takımını gönülden destekledi. Seyirci demek iyi günde ve kötü günde takımın yanında olan insan demek. O yüzden Muşspor camiası olarak her zaman takımımızın yanında olmamız gerekiyor" dedi.

Takımın son haftalarda bir ivme yakaladığını söyleyen Vali Çakır, "Geçen hafta şanssızlığını aldığı galibiyetle bozdu. Aslında çok ta güzel oynuyoruz ama maalesef son dakikalarda yediğimiz gollerle beraberlikle kalan bir takım haline gelmiştik. Geçen hafta bu durumu kırdık. Hafta içerisinde çok güzel bir takımla deplasmanda galip geldik. Bu hafta sonu da önemli bir maçımız var. Hocamızın dediğine göre takımın motivasyonu çok iyi inşallah bu maçı da alacağız. Haftaya da eğer Tokat maçını galip bitirirsek lig de hızlı bir şekilde yukarılara tırmanacağız. İnşallah ligin sonuna doğru bu kaynaşma ile hedeflediğimiz doğrultuda ligi bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

Muş Spor Kulübü taraftarına çağrıda bulunan Vali Çakır, "Destek sadece maç izlemek ile olmasın. Zaten ilimizdeki hayırsever iş insanları her hafta maçın sponsorluğunu bir şekilde üstleniyor. Seyirci olarak ta burada Muşspor'un sevdiklerimize, eşimize, dostumuza hediye edebileceğimiz materyalleri var. Bu konuda Muşspor'a destek vermek isteyen vatandaşlarımız lütfen bugünden itibaren hem yılbaşı hediyelerini hem bundan sonraki süreçte eşine dostuna verebileceği hediyeleri lütfen Muşspor logolu ve Muşspor Store'den alınmış bir ürünle hem kulübü desteklemiş hem de Muşsporlu olduğunu tescillemiş olsun. Biz sözde değil özde Muşspor'u daha çok görmek istiyoruz. Özde Muşspor'lular da soğuk sıcak demeden takımını yalnız bırakmayan ve kulübüne de maddi anlamda destek olandır. Karınca kararınca, burada 10 liraya da ürün var bin liraya da ürün var. Bu konuda tüm Muş halkını ve sporseverleri Muşstore mağazasını ziyaret etmelerini bekliyoruz. Takımımıza da hafta sonu oynayacağı müsabakada hepimiz adına başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Muşspor'un Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında kendi evinde Antalyaspor'u ağırlamasını değerlendiren Vali Çakır, "Antalyaspor çok güçlü bir takım. Biz de güçlüyüz iddialıyız. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Maçın Muş'ta oynanacak olması da çok büyük bir avantaj. Hem böyle Süper Lig grubunda olan güçlü bir takımı ağırlamış olacağız hem de inşallah bizden birkaç lig yukarıdaki takımlara da gücümüzü görmüş olacağız. Muşspor'un bu karşılaşmada galip geleceğine yürekten inanıyorum. Başarılar diliyorum" dedi.

Gerçekleşen ziyarette Muş Spor Kulübü yönetimi ve teknik heyeti hazır bulundu. - MUŞ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Avni Çakır, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vali Çakır'dan Muşspor'a Destek Çağrısı - Son Dakika

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