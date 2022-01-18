Üye Girişi
Vali Çiçek: "Bahar aylarıyla birlikte Afyonkarahisar'da atletizm müsabakaları yapılacak" - Son Dakika

Vali Çiçek: "Bahar aylarıyla birlikte Afyonkarahisar'da atletizm müsabakaları yapılacak"

18.01.2022 11:34
Vali Çiçek: "Bahar aylarıyla birlikte Afyonkarahisar'da atletizm müsabakaları yapılacak"

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye Atletizm Federasyonu ile yaptıkları görüşmenin sonucunu açıklayarak, "İnşallah bahar aylarıyla birlikte Afyonkarahisar'da atletizm müsabakaları yapılacak.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye Atletizm Federasyonu ile yaptıkları görüşmenin sonucunu açıklayarak, "İnşallah bahar aylarıyla birlikte Afyonkarahisar'da atletizm müsabakaları yapılacak. Ulusal ve uluslararası müsabakaların burada olması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Vali Çiçek, inşaat çalışmaları hızla devam eden, tamamlandığında Türkiye'nin en donanımlı spor lisesi olacak yeni spor lisesi inşaatında incelemelerde bulunarak, projede gelinen aşama ve yapılacak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Afyonkarahisar'da spor alanındaki yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Kocatepe Spor Kompleksi bünyesinde faaliyet gösterecek olan Spor Lisesi inşaatında çalışmalar sürerken, Vali Çiçek'de çalışmaları yakından takip ediyor.

"İnşallah bu okuldan çok değerli sporcular, öğrenciler yetişecek"

Spor yatırımları konusunda Afyonkarahisar'ın adından her geçen gün daha fazla söz ettirdiğini söyleyen Vali Çiçek: "Bu muhteşem spor kompleksi içerisinde öğrencilerimizin rahat bir eğitim alabileceği, tesisleri kullanabileceği ve aynı zamanda bir anlamda bu kompleksin sahibi olabilecekleri bir okulu kompleks içerisinde yapma hayalimiz vardı. Milletvekillerimiz ile birlikte bu düşüncemizi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na aktardık. Aynı şekilde bir diğer desteği de Milli Eğitim Bakanı'ndan aldık. İki bakanlığımızdan gelen ödenekle inşaat çalışmalarına başlamıştık. 16 derslikli, spor salonu, laboratuvarı, kütüphanesi ile muhteşem bir mimariye sahip güzel bir okulu Afyonkarahisar'a kazandıracağız. Çalışmalarda epeyce yol alındı. Kış şartları nedeniyle çalışmalar biraz yavaş ilerlese de önümüzdeki sene inşallah eğitim faaliyetlerine başlayacak. İnşallah bu okuldan çok değerli sporcular, öğrenciler yetişecek. Bu kompleks içerisinde böyle bir okulun olması hem öğrenciler açısından hem de şehrimiz açısından bir avantaj olacak. İnşallah 2023'de eğitime başlamış olacağız" dedi.

"Atletizm Federasyonu ile görüşmeler yaptık"

Ardından atletizm sahasında çalışmaları süren bin kişilik tribün inşaatını inceleyen Vali Çiçek, yetkililerden bilgiler aldı. Afyonkarahisar'ın sporun başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Vali Çiçek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Spor kenti Afyonkarahisar, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızın çalışmaları ve gayretleri ile özellikle de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ilimize verdiği değer ve desteklerle gerçekten spor kenti, sporun başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Muazzam bir komplekse sahibiz. Aynı şekilde muazzam spor tesislerimiz mevcut. Burada bir tek eksiğimiz vardı. Atletizm sahamızda tribün ihtiyacımız vardı. Ulusal ve uluslararası yarışmaları Afyonkarahisar'a çekme noktasında sıkıntı yaşıyorduk. Bu durumu milletvekillerimiz ile birlikte Afyonkarahisar ziyareti sırasında Gençlik ve Spor Bakanımıza ilettiğimizde derhal ödenek gönderdi bizlere ve ihalesi yapıldı. Şuanda çalışmalar yüzde 95 oranında tamamlandı. Atletizm Federasyonu ile görüşmeler yaptık. İnşallah bahar aylarıyla birlikte Afyonkarahisar'da atletizm müsabakaları yapılacak. Ulusal ve uluslararası müsabakaların burada olması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek'e ziyaretleri sırasında Vali Yardımcısı Nurullah Kaya ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci'de eşlik etti. - AFYONKARAHİSAR

Vali Çiçek: Bahar aylarıyla birlikte Afyonkarahisar'da atletizm müsabakaları yapılacak
Vali Çiçek: Bahar aylarıyla birlikte Afyonkarahisar'da atletizm müsabakaları yapılacak

YORUMLAR
500

Türkiye Atletizm Federasyonu, Gökmen Çiçek, Karahisar, Atletizm, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vali Çiçek: 'Bahar aylarıyla birlikte Afyonkarahisar'da atletizm müsabakaları yapılacak' - Son Dakika Spor


Metrelerce yükseklikteki intiharı engellemek için balkondan balkona atladı Metrelerce yükseklikteki intiharı engellemek için balkondan balkona atladı         
17:46
DEVA Partisi'nde Sezen Aksu istifası! Babacan'ın destek mesajına tepki gösterip, görevini bıraktı DEVA Partisi'nde Sezen Aksu istifası! Babacan'ın destek mesajına tepki gösterip, görevini bıraktı         
17:38
Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi         
16:33
Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL         
15:53
Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde         
14:37
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak         
14:15
Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar         
13:55
Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı         
13:31
İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım         
12:47
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36

Son Dakika Haberleri
17:44 İsmail Kartal'ın toplantıya yalnız çıkması taraftarları çıldırttı
17:38 DEVA Partisi'nde Sezen Aksu istifası! Babacan'ın destek mesajına tepki gösterip, görevini bıraktı
17:25 Ölen adamın mezar taşına yazdırdığı satırlar sosyal medyada gündem oldu
17:18 Bakan Fahrettin Koca'dan hastanede hamile hemşirenin darbedilmesine ilk tepki
17:09 Kapısını çalan kişi zorla içeri girmeye çalıştı! Kadın çığlık çığlığa kaldı
17:01 Başakşehir'deki hastanede hamile hemşireyi darbeden saldırganlar tutuklandı
16:34 Konut fiyatlarında rekor artış! Önceki yıla göre yüzde 50 yükseldi
16:32 Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi
16:31 Son sözleri "abla beni kurtar" oldu! Boşanma davasına 1 gün kala öldürüldü
15:52 Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 17:51:55. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Çiçek: "Bahar aylarıyla birlikte Afyonkarahisar'da atletizm müsabakaları yapılacak" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement