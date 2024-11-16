Vali Çiçek: Kayseri Milli Takım Festivali Yaşadı

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KAYSERİ Valisi Gökmen Çiçek Türkiye 'nin Galler 'i konuk ettiği karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, " Kayseri için tarihi bir gündü. Şehrimizde 2-3 günde gerçekten bir milli takım festivali vardı. Çok heyecanla beklemiştik" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup 5'inci maçında Kayseri'den konuk ettiği Galler ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kayseri şehrinin A Milli Takım'a yeniden ev sahipliği yapmak istediğini belirten Vali Çiçek, "Kayseri için tarihi bir gündü. Özellikle milli takımımızın Kayseri'yi tercih etmesi, bu maçın Kayseri'de yapılıyor olması bizleri, başlangıcından itibaren çok mutlu etti. Bütün Kayserililer olarak milli takımımızın burada maç yapacağı belli olduğu andan itibaren bir heyecanımız vardı. Milli takımımız geldiğinde de bütün sokaklar al bayraklarla donatılmıştı. Şehrimizde 2-3 günde gerçekten bir milli takım festivali vardı. Çok heyecanla beklemiştik. Bugün de Kayserililerin yoğun tezahüratı altında milli takımımız başladı. Aslında çok da güzel oynuyorduk. Çok da atak oynuyorduk. Ama nasip olmadı. Ancak Kayserililer her yeri al bayraklarla donattılar. Onlara sevdalarını gösterdiler. Ben inanıyorum ki inşallah deplasmanda da olsa 3 puanı alıp mutluluk yaşatacaklar. Ama Kayseri açısından milli takımımızın çok defa buraya gelmesini istiyoruz. Kayseri, milli takımımızı çok seviyor" ifadelerini kullandı.