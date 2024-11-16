Vali Çiçek: Kayseri Milli Takım Festivali Yaşadı - Son Dakika
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Vali Çiçek: Kayseri Milli Takım Festivali Yaşadı

Vali Çiçek: Kayseri Milli Takım Festivali Yaşadı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, A Milli Futbol Takımı'nın Galler ile 0-0 berabere kaldığı maç sonrası, şehrin milli takıma ev sahipliğinden duyduğu mutluluğu ifade etti. Vali, Kayseri'nin milli takım için bir tarih yazdığını vurguladı ve şehrin milli takımı tekrar ağırlamasını istedi.

16.11.2024 23:29  Güncelleme: 23:32
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KAYSERİ Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye'nin Galler'i konuk ettiği karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Kayseri için tarihi bir gündü. Şehrimizde 2-3 günde gerçekten bir milli takım festivali vardı. Çok heyecanla beklemiştik" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup 5'inci maçında Kayseri'den konuk ettiği Galler ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kayseri şehrinin A Milli Takım'a yeniden ev sahipliği yapmak istediğini belirten Vali Çiçek, "Kayseri için tarihi bir gündü. Özellikle milli takımımızın Kayseri'yi tercih etmesi, bu maçın Kayseri'de yapılıyor olması bizleri, başlangıcından itibaren çok mutlu etti. Bütün Kayserililer olarak milli takımımızın burada maç yapacağı belli olduğu andan itibaren bir heyecanımız vardı. Milli takımımız geldiğinde de bütün sokaklar al bayraklarla donatılmıştı. Şehrimizde 2-3 günde gerçekten bir milli takım festivali vardı. Çok heyecanla beklemiştik. Bugün de Kayserililerin yoğun tezahüratı altında milli takımımız başladı. Aslında çok da güzel oynuyorduk. Çok da atak oynuyorduk. Ama nasip olmadı. Ancak Kayserililer her yeri al bayraklarla donattılar. Onlara sevdalarını gösterdiler. Ben inanıyorum ki inşallah deplasmanda da olsa 3 puanı alıp mutluluk yaşatacaklar. Ama Kayseri açısından milli takımımızın çok defa buraya gelmesini istiyoruz. Kayseri, milli takımımızı çok seviyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Vali Çiçek: Kayseri Milli Takım Festivali Yaşadı - Son Dakika

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