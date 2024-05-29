Vali Hamza Aydoğdu, U23 Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda gümüş madalya kazanan Elvira Kamaloğlu\'nu tebrik etti

Spor

Vali Hamza Aydoğdu, 20-26 Mayıs tarihleri arasında Azerbaycan Bakü'de gerçekleşen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden ve kadınlar 57 kilogramda gümüş madalya kazanan Milli güreşçi Elvira Kamaloğlu'nu tebrik ederek, hediye takdim etti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyonda Elvira Kamaloğlu ev sahibi ülkeden Zhala Aliyeva'ya 5-3 yenilerek şampiyonayı gümüş madalyayla tamamlamıştı. - ERZİNCAN