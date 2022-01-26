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Vali Işık, Golbol Kadın Milli Takımının kampını ziyaret etti - Son Dakika

Vali Işık, Golbol Kadın Milli Takımının kampını ziyaret etti

26.01.2022 15:22
Vali Işık, Golbol Kadın Milli Takımının kampını ziyaret etti

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Çin'de düzenlenecek Dünya Golbol Şampiyonası için Karaman'da kampa giren Golbol Kadın Milli Takımı sporcularıyla bir araya geldi.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Çin'de düzenlenecek Dünya Golbol Şampiyonası için Karaman'da kampa giren Golbol Kadın Milli Takımı sporcularıyla bir araya geldi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan ve daha önce 2016 Rio Paralimpik Oyunları ile 2019 Avrupa Şampiyonası'nda altın, 2018 Dünya Şampiyonası'nda gümüş ve son olarak Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı, 5-18 Haziran tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarına Karaman'da başladı. Tokyo Paralimpik Oyunları öncesinde tüm hazırlık kampını Karaman'da gerçekleştiren Golbol Kadın Milli Takımını yalnız bırakmayan Vali Mehmet Alpaslan Işık, bu kez Dünya Şampiyonası için tekrar Karaman'da kampa giren milli takım kafilesiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği moral programında bir araya geldi. Vali Işık'a ziyaretinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Cavit Bardak eşlik etti.

Tokyo Paralimpik Oyunları'nda elde edilen başarıdan dolayı tüm sporcuları tebrik eden Vali Işık, "Türkiye'yi Tokyo'da gururla temsil eden milli sporcularımızı tekrar tebrik ederim. Tüm ülkede bayrağımızı dalgalandırarak bizi sevindirdiler. Şuanda onların izinden gelecek gayretiyle, çalışkanlığıyla, karakteriyle ve sportmenliği ile onların yolunda yürüyecek gençler var. Sporcularımızın aldığı bu başarı, Dünya Şampiyonası öncesinde herkese güzel bir moral ve motivasyon oldu. Milli Takımımızın Çin'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah güzel bir sonuçla Tokyo'da ki mutluluğu ve gururu bir kez daha yaşayacağız" ifadelerini kullandı. - KARAMAN

Vali Işık, Golbol Kadın Milli Takımının kampını ziyaret etti

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Çin Halk Cumhuriyeti, Karaman, Tokyo, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vali Işık, Golbol Kadın Milli Takımının kampını ziyaret etti - Son Dakika Spor


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