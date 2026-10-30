Vali Işın, Kütahya\'nın en hızlısını arayacak projeye il genelinde onay verdi

Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü'nün hayata geçirmeyi planladığı projeler, Kütahya Valisi Musa Işın tarafından desteklenerek uygulama süreci için ilgili kurumlara talimat verildi.

Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü Başkanı ve Okul Müdürü Muammer Gökalp ile Güreş Antrenörü Tugay Altıntaş, Kütahya Valisi Musa Işın'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette okulun sportif başarıları, kulübün faaliyetleri ve hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Görüşmede, Pazarlar Spor Lisesi'nin Okul Sporları müsabakalarında kazandığı 111 madalya ve kupa ile kulüp bünyesinde faaliyet gösteren taekwondo ve geleneksel güreş branşlarındaki çalışmalar hakkında Vali Işın'a bilgi verildi. Ayrıca Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci'nin desteğiyle kurulan Yağlı Güreş ve Geleneksel Güreş Takımı ile gerçekleştirilen organizasyonlar değerlendirildi.

Ziyarette okulun sportif başarılarını gösteren 111 madalya ve kupayı kapsayan başarı tablosu ile kulübün taekwondo ve geleneksel güreş faaliyet raporu Vali Musa Işın'a sunuldu. Ziyaretin anısına Vali Işın'a geleneksel güreşin simgelerinden kıspet hediye edildi. Ziyaretin öne çıkan başlıklarından biri, Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü Derneği tarafından hazırlanan ve fikri mülkiyet hakları kulübe ait olan "Geleceğe Koşan En Hızlı Kütahyalı" projesi oldu.

Kütahya Valisi Musa Işın, projenin il genelinde uygulanmasını onaylayarak kurumlar arası iş birliği protokolünün hazırlanması için gerekli talimatları verdi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin erdem-değer-eylem çerçevesinde hazırlanan proje kapsamında, Kütahya merkez ve 13 ilçedeki ortaokulların 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik kablosuz dijital fotosel sistemleriyle sürat yetenek taraması gerçekleştirilecek.

Taramalar sonucunda belirlenecek 16 kız ve 16 erkek finalist, Kütahya'nın en hızlısı olmak için düzenlenecek büyük finalde yarışacak. Proje kapsamında keşfedilen yeteneklerin lisanslanarak Türk sporuna kazandırılması hedeflenirken, çalışmanın ilerleyen dönemde "Türkiye En Hızlısını Arıyor" vizyonuyla ulusal düzeye taşınması planlanıyor.

Ziyarette kulübün yürüttüğü diğer projeler hakkında da Vali Işın'a bilgi verildi. Bu kapsamda İsveç ortaklı "Buz Pehlivanı" Erasmus+ Projesi, "Bağımlılığa Karşı Güreş ile Engel Oluyoruz" sosyal sorumluluk projesi ve "Tematik Güreş Sınıfı" altyapı projesi değerlendirildi.

Vali Musa Işın, kulübün projelerine destek vereceklerini belirterek geleneksel güreşin Kütahya genelinde yaygınlaştırılması yönünde talimat verdi.

Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci'ye kulübe verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Kulüp Başkanı ve Proje Koordinatörü Muammer Gökalp, Vali Musa Işın'ın kabulü ve yakın ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Gökalp, "Nazik kabulleri, devletimizin şefkatini ve eğitime, spora olan güçlü desteklerini hissettiren yakın ilgileri için Sayın Valimize şükranlarımı arz ederim. Ayrıca 'Geleceğe Koşan En Hızlı Kütahyalı' projemizin sahadaki güçlü paydaşları olan Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Bülent Küçük'e ve Kütahya İl Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Yılmaz'a spora verdikleri destekler için teşekkür ediyorum. Şehrimizin spor potansiyelini daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Gökalp, Vali Işın'ın talimatları doğrultusunda geleneksel güreşi Kütahya'nın tüm ilçelerinde yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.