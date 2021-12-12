Vali Kaldırım, Sakaryaspor maçını taraftarlarla tribünden izledi

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki Sakaryaspor-Serik Belediyespor maçını taraftarlarla tribünden izledi.

Sakarya temsilcisi, ligin 17. haftasında Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda konuk ettiği Serik Belediyespor'u Ali Özgün'ün golleriyle 2-1 mağlup etti.

Puanını 39'a çıkaran yeşil-siyahlı takım, liderliğini sürdürdü.

Vali Çetin Oktay Kaldırım da maçı taraflarla tribünden izledi. Sakaryaspor için yapılan tezahüratlara katılan Kaldırım, ev sahibinin gollerine taraftarlarla birlikte sevindi.

Kaldırım, taraftarlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.