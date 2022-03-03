Vali Karadeniz milli sporcularla badminton oynadı - Son Dakika
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Vali Karadeniz milli sporcularla badminton oynadı

03.03.2022 16:07
Vali Karadeniz milli sporcularla badminton oynadı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonunda Badminton Milli Takım Antrenörü Aygül Aydoğmuş tarafından çalıştırılan Manisa Badminton Takımını ziyaret etti.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonunda Badminton Milli Takım Antrenörü Aygül Aydoğmuş tarafından çalıştırılan Manisa Badminton Takımını ziyaret etti.

Vali Yaşar Karadeniz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ile birlikte Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonunda antrenman yapan, gruplarında okul, il ve benzeri dereceler yapmış ve uluslararası turnuvalarda Ülkemizi temsil edecek olan badminton sporcuları ile bir araya geldi. Sporcularla badminton, spora olan ilgileri ve katıldıkları yarışmalara ilişkin sohbet eden Vali Karadeniz, Badminton Milli Takım Antrenörü Aygül Aydoğmuş'tan da İlimizde badminton sporu faaliyetleri ve sporcuları hakkında bilgi aldı.

Vali Karadeniz, Badminton Milli Sporcuları ile maç yaptı

Vali Karadeniz daha sonra Hırvatistan'da düzenlenen Zagreb Youth Open Uluslararası Badminton Turnuvasında Ülkemizi temsil eden Milli Sporcularımız Ece Uzun, Vildan Aybar ve antrenörleri Aygül Aydoğmuş ile birlikte badminton maçı yaptı. Vali Karadeniz maç sonrasında, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın çalışmaları ve sağladığı imkanlar ile Ülkemizde farklı spor dallarında başarılı sporcular yetiştiğini, bu sporcuların uluslararası yarışmalarda Ülkemizi başarıyla temsil ettiğini söyledi. Manisa'nın gerçekleştirilen yatırımlar ve çalışmalar dolayısıyla bir spor şehri olduğunu ve İlimizde başarılı sporcuların yetişiyor olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Vali Karadeniz, Manisa Badminton Takımına başarılar dileyerek onlara çeşitli hediyeler verdi.

Vali Karadeniz ayrıca Atatürk Olimpik Spor Kompleksi içerisinde yeni yapılan atletizm pistinde, yapımı devam eden il tipi gençlik merkezi ve spor salonunda incelemede bulunarak Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ten çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ziyareti esnasında Vali Yaşar Karadeniz'e Aile ve Sosyal İl Müdür V. Mustafa Feridun Gülgeç ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş da eşlik etti. - MANİSA

Vali Karadeniz milli sporcularla badminton oynadı
Vali Karadeniz milli sporcularla badminton oynadı
Vali Karadeniz milli sporcularla badminton oynadı
Vali Karadeniz milli sporcularla badminton oynadı
Vali Karadeniz milli sporcularla badminton oynadı

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Münir Karaloğlu, Badminton, Karadeniz, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vali Karadeniz milli sporcularla badminton oynadı - Son Dakika


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