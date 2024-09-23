Vali Polat, Kars 36 Spor Kulübü\'nü kabul etti

Spor

Kars Valisi Ziya Polat, Kars 36 Spor Kulübü heyetini makamında kabul etti. Ziyarette, kulüp yönetimi Kars'ın spor alanındaki gelişmeleri ve hedeflerini Vali Polat'a aktardılar.

Vali Ziya Polat, makamında kabul ettiği Bölgesel Amatör Lig'inde (BAL) Kars'ı temsil eden Kars 36 Spor'un Başkanı Ali Uçum, Teknik Direktör İskender Eroğlu ve yardımcısı Sadettin Demirtaş ile bir süre sohbet etti, yeşil beyazı ekibin çalışmaları hakkında bilgi aldı, 2024-2025 sezonunda Kars 36 Spor'a başarılar diledi. Polat, Kars 36 Spor'un başarılı olması için destek vereceklerini kaydetti.

Kabulde, kulübün yeni projeleri ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi, Vali Polat, sporun her branşın da gençlere fırsatlar sunulması gerektiğinin altını çizdi. Ziyaretin ardından, kulüp heyeti Vali Polat'a plaket takdim etti. - KARS