Vali Şimşek, Sivassporlu taraftarların mezarına karanfil bıraktı - Son Dakika
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Vali Şimşek, Sivassporlu taraftarların mezarına karanfil bıraktı

27.05.2022 22:34
Vali Şimşek, Sivassporlu taraftarların mezarına karanfil bıraktı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivasspor'un 17 Eylül 1967 tarihinde Kayserispor ile deplasmanda oynadığı maçta çıkan tribün olaylarında yaşamını yitiren 43 taraftarı mezarı başında andı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivasspor'un 17 Eylül 1967 tarihinde Kayserispor ile deplasmanda oynadığı maçta çıkan tribün olaylarında yaşamını yitiren 43 taraftarı mezarı başında andı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 17 Eylül 1967 tarihinde çıkan tribün olaylarında yaşamını yitiren Sivasspor taraftarlarının mezarlarını ziyaret etti. Vali Yılmaz Şimşek, taraftarların kabirleri başında dua ederek karanfil bıraktı. - SİVAS

Vali Şimşek, Sivassporlu taraftarların mezarına karanfil bıraktı
Vali Şimşek, Sivassporlu taraftarların mezarına karanfil bıraktı
Vali Şimşek, Sivassporlu taraftarların mezarına karanfil bıraktı
Vali Şimşek, Sivassporlu taraftarların mezarına karanfil bıraktı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yılmaz Şimşek, Sivasspor, Eylül, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vali Şimşek, Sivassporlu taraftarların mezarına karanfil bıraktı - Son Dakika


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