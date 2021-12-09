Üye Girişi
Vali tanıtım için protokolle ATV'ye binip köy içinde gezdi - Son Dakika

Vali tanıtım için protokolle ATV'ye binip köy içinde gezdi

09.12.2021 14:59
Vali tanıtım için protokolle ATV'ye binip köy içinde gezdi

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, hafta sonu tarihi Frig Vadisi'nde gerçekleştirilecek Türkiye-Afyonkarahisar Ayazini Enduro ve ATV Şampiyonası'nın tanıtımı için protokol üyeleri ile birlikte ATV'ye binip şampiyonanın gerçekleştirileceği Ayazini köyünde gezdi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, hafta sonu tarihi Frig Vadisi'nde gerçekleştirilecek Türkiye-Afyonkarahisar Ayazini Enduro ve ATV Şampiyonası'nın tanıtımı için protokol üyeleri ile birlikte ATV'ye binip şampiyonanın gerçekleştirileceği Ayazini köyünde gezdi. Vali ve protokol üyelerini ATV üstünde gören köy sakinleri ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliği ile gerçekleştirilecek olan Türkiye -Afyonkarahisar Ayazini Enduro ve ATV Şampiyonası'nın hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Şampiyona bu sene Afyonkarahisar ile birlikte Eskişehir ve Kütahya sınırları içinde yer alan ve tarihi yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan tarihi Frig Vadisi'nde yapılacak. Vadinin kalbi olarak nitelendirilen İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde yapılacak olan şampiyonaya yurt içinden yaklaşık 100 sporcunun katılacağı belirtildi.

Tanıtım gösterisi nefesleri kesti

Vali Gökmen Çiçek ve beraberindeki protokol üyeleri yarışların son etabının yapılacağı Ayazini ören yerindeki çevre düzenlemelerini yerinde inceledi. İncelemelerin ardından şampiyonaya katılacak motosiklet pilotları tarafından bir de tanıtım gösterisi sunuldu. Gösteride pilotlar motosikletlerde akrobatik hareketler yaparak hünerlerini sergiledi. Gösteride zaman zaman nefesler tutulurken, pilotların yaptıkları hareketler protokol üyelerinden alkış aldı.

Vali Çiçek, protokol üyeleri ile bindiği ATV ile köyde gezdi

İncelemenin ardından beraberindeki protokol üyeleri ATV'ye binip Ayazini köyü içinde gezerek, köy sakinlerine yarışların nasıl yapılacağını uygulamalı olarak gösterdi. Vali Çiçek ve yanındakileri ATV üstünde gören köy sakinleri ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Vali Çiçek yol güzergahında zaman zaman durup köy sakinleri ile de sohbet edip, isteklerinin olup olmadığını sordu. Protokol üyeleri ATV'ler ile köy içindeki tarihi sokaklarda yaklaşık 10 dakikalık bir gezi yaparken, Vali Çiçek'in ATV'yi kullanmadaki yeteneği ve performansı ise dikkatlerden kaçmadı.

"Ayazini bölgesinde tarihi bir organizasyona ev sahipliği yapacağız"

Gezinin ardından yarışmayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Çiçek, etkinliğin Afyonkarahisar ile birlikte Frig Vadisi'nin tanıtımına büyük bir fırsat sunacağını dile getirdi. Vali Çiçek, "Tarihi binlerce yıl ötesine giden ve son zamanlarda Afyonkarahisar'da turizm anlamında büyük bir sıçrama yapan Hititler ve Frigler gibi kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış Ayazini köyünde bu etkinlik yapılacak. Geçtiğimiz günlerde aynı bölgede enduro, at yarışları ve dayanıklılık yarışlarının ardından bu hafta da Enduro ve ATV Şampiyonası'nı yapacağız. Yarışları heyecanla bekliyoruz. Ayazini bölgesinde tarihi bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Bütün tarih ve spor meraklılarını bu yarışlara, Ayazini'ne bekliyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Vali tanıtım için protokolle ATV'ye binip köy içinde gezdi
Vali tanıtım için protokolle ATV'ye binip köy içinde gezdi
Vali tanıtım için protokolle ATV'ye binip köy içinde gezdi
Vali tanıtım için protokolle ATV'ye binip köy içinde gezdi
Vali tanıtım için protokolle ATV'ye binip köy içinde gezdi
Vali tanıtım için protokolle ATV'ye binip köy içinde gezdi

Gökmen Çiçek, Karahisar, Türkiye, TMF, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vali tanıtım için protokolle ATV'ye binip köy içinde gezdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor 15:17 Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor
Misafir dizisi bu akşam final yapıyor 15:15 Misafir dizisi bu akşam final yapıyor Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! 15:10 Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu 14:51 Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda bugün: İlyas, yengesinin katili olan Alfeo'dan intikam alabilecek mi? 14:38 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda bugün: İlyas, yengesinin katili olan Alfeo'dan intikam alabilecek mi? Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım 14:25 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı 12:20 Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım 12:03 Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım

Son Dakika Haberleri
15:16 Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu
15:15 Misafir dizisi bu akşam final yapıyor
15:13 Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu
15:09 Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi
14:59 Kemal Kılıçdaroğlu: Şanlıurfa'dan sadece 1 milletvekili çıkarmak bizim ayıbımız
14:51 Yoksa vampir efsanesi gerçek mi? Hepimiz vampir adayı mıyız?
14:51 Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu
14:49 Camdaki Kız'da bugün: Nalan, olayın iç yüzünü araştırıyor
14:43 Burası Kızıltepe! Milyonluk araçlar yediemin parkında çürüyor!
14:39 Kadının yuvasını yıkan dolandırıcılar Müge Anlı'da gözaltına alındı!
Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu         
15:17
Hasta bakıcı, huzurevi sakini 80 yaşındaki adamı evlilik vaadiyle kandırdı! Şimdi 10 yıl hapsi isteniyor Hasta bakıcı, huzurevi sakini 80 yaşındaki adamı evlilik vaadiyle kandırdı! Şimdi 10 yıl hapsi isteniyor         
15:15
Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu         
15:13
Karısı üst devresine kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek hüngür hüngür ağladı Karısı üst devresine kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek hüngür hüngür ağladı         
14:58
İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı         
14:39
Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı         
14:29
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı         
12:15
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı         
11:11
Dünyaca ünlü oyuncak şirketi Lego, Vietnam'da 1 milyar dolarlık fabrika kuracak Dünyaca ünlü oyuncak şirketi Lego, Vietnam'da 1 milyar dolarlık fabrika kuracak         
10:44
Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar         
09:54
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 15:30:23. #1.11#
SON DAKİKA: Vali tanıtım için protokolle ATV'ye binip köy içinde gezdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement