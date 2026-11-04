Vali Tavlı ve gaziler, Samsunspor antrenmanında Konyaspor maçı öncesi başarı diledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Vali Tavlı ve gaziler, Samsunspor antrenmanında Konyaspor maçı öncesi başarı diledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Vali Tavlı ve gaziler, Samsunspor antrenmanında Konyaspor maçı öncesi başarı diledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Vali Tavlı ve gaziler, Samsunspor antrenmanında Konyaspor maçı öncesi başarı diledi
Haber Videosu

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve gaziler, Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenmanda Samsunsporlu futbolcu ve teknik heyete Konyaspor maçı öncesi başarı diledi. Kaptan Emre Kılınç, zor durumdan çıkmak için 1 galibiyete ihtiyaçları olduğunu belirterek destek için teşekkür etti.

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve gaziler, Samsunspor antrenmanını ziyaret ederek futbolcu ve teknik heyete başarılar diledi.

Trendyol Süper Lig'de art arda kötü sonuçlar alan Samsunspor'u, Samsun Valisi Orhan Tavlı ve gaziler antrenmanda ziyaret etti. İl Spor Güvenlik Kurulu üyeleriyle birlikte Nuri Asan Tesisleri'ne gelen Vali Tavlı ve beraberindeki heyet, Samsunspor yönetimiyle görüştükten sonra antrenman sahasına gelerek Teknik Direktör Nenad Bjelica, Kaptan Emre Kılınç ve futbolculara antrenman başlamadan önce başarı diledi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril ve yönetim kurulu üyeleri ise Emre Kılınç'a gazilerle alakalı flama hediye etti.

Futbolculara ve teknik heyete Konyaspor maçı öncesi başarılar dileyen Vali Orhan Tavlı, "Takımın havası yavaş yavaş oluşuyor. Tüm Samsun sizin yanınızda. Allah sakatlık vermesin. Başarılar diliyoruz" dedi.

Desteklerinden dolayı Vali Tavlı ve beraberindeki heyete teşekkür eden Emre Kılınç ise, "Dualarınıza muhtacız. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Bu zor durumdan çıkmak için 1 galibiyete ihtiyacımız var. Bunun için hep birlikte çalışıyoruz. Sizlerin de dualarıyla bu durumdan çıkmak istiyoruz. Desteğiniz için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Antrenmandan notlar

Kırmızı-beyazlılar, cumartesi günü oynanacak Konyaspor maçı öncesi hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde sürdürdü. Sakatlıkları bulunan Celil Yüksel ve Fatih Kaya'nın katılmadığı antrenman, ısınma hareketleri, rondo ve taktik çalışmanın ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Samsun ValiliğiEmre KılınçOrhan TavlıSamsunsporNuri AsanKonyasporGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi maç Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Ahmet Nazif Zorlu’ya son veda Eşinin iki kelimesi kahretti Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti
Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası İlk hamle milli futbolcudan geldi Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası! İlk hamle milli futbolcudan geldi
Hamaney Trump’ın yenilgisine sevinmedi Daha sert mesaj geldi Hamaney Trump'ın yenilgisine sevinmedi! Daha sert mesaj geldi
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe sonrası dikkat çeken ziyaret İsmail Kartal'dan Fenerbahçe sonrası dikkat çeken ziyaret
Deniz Baysal’ın oynadığı reklam filminde “sütyen“ krizi Deniz Baysal'ın oynadığı reklam filminde "sütyen" krizi
Ölüm bile ayıramadı Milli güreşçi ve eşi yan yana uğurlandı Ölüm bile ayıramadı! Milli güreşçi ve eşi yan yana uğurlandı
15:50
Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası İkisini o isim tanıştırmış
Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası! İkisini o isim tanıştırmış
15:47
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
15:46
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
15:44
Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde gerilim Ailesi tabutu bırakmadı
Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde gerilim! Ailesi tabutu bırakmadı
15:27
İfşa olan mesajlara Ela Rümeysa’dan savunma Sadettin Saran’la ilgili 7 yıl itirafı
İfşa olan mesajlara Ela Rümeysa'dan savunma! Sadettin Saran'la ilgili 7 yıl itirafı
15:18
İstanbul, gündüz vakti kapkara oldu
İstanbul, gündüz vakti kapkara oldu
14:36
Ali Ağaoğlu’nun Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
14:17
Deniz Baysal’ın oynadığı reklam filminde “sütyen“ krizi
Deniz Baysal'ın oynadığı reklam filminde "sütyen" krizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 16:07:52. #7.13#
SON DAKİKA: Vali Tavlı ve gaziler, Samsunspor antrenmanında Konyaspor maçı öncesi başarı diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android