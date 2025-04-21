Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Şampiyon Oldu

Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Genç Kızlar Bölge Şampiyonasını birinci sırada tamamlayarak bir üst tura yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2024-2025 sezonu faaliyet programında yer alan ve Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ev sahipliğindeki genç bayanlar müsabakaları tamamlandı. Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak illerinden 4 takımın yer aldığı mücadeleler, voleybol severlere keyifli anlar yaşattı.

Kıyasıya geçen bölge şampiyonası mücadelelerini Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü namağlup lider tamamlayarak bir üst tura yükseldi. Vanlı kızlar, Voleybol Federasyonunca önümüzdeki günlerde belirlenen yer ve tarihlerde Genç Kızlar Yarı Final Mücadelelerinde kenti temsil edecek. - VAN