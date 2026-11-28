Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Van'da düzenlenen UEFA C 22 1. Kademe Antrenörlük Kursu, değişik illerden gelen antrenör adaylarının katılımıyla beş gün süren eğitim programının ardından başarıyla tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörlüğü (FGD) Antrenör Eğitim Müdürlüğü tarafından, TFF Van Bölge Temsilciliği iş birliğiyle 23-27 Kasım tarihleri arasında Vanspor tesislerinde düzenlenen UEFA C 22 1. Kademe Antrenörlük Kursuna Van'ın yanı sıra Türkiye'nin değişik illerinden çok sayıda antrenör adayı katıldı. Eğitim programı kapsamında TFF eğitmenleri Nur Mustafa Gülen ve Erdoğan Kaynak, teorik bilgiler, teknik çalışmalar ve saha uygulamalarını içeren eğitimler verdi.

Kurs boyunca antrenörlük uygulamaları ve futbol eğitimine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi; amaç, antrenör adaylarının mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek ve futbolun eğitim temelli gelişimine katkı sunmaktı.