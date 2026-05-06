Van'da Yeni Kapalı Spor Salonu İnşaatında İlerleme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van'da Yeni Kapalı Spor Salonu İnşaatında İlerleme

Van\'da Yeni Kapalı Spor Salonu İnşaatında İlerleme
06.05.2026 03:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da yapılmakta olan kapalı spor salonunun inşaatı %75 seviyesine ulaştı, 2 bin seyirci kapasiteli.

Van'da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Valilik iş birliğinde yapımına başlanan kapalı spor salonunun inşaatında yüzde 75 seviyesine ulaşıldı.

İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde inşa edilen spor tesisi, 2 bin seyirci kapasiteli, ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek nitelikte çok amaçlı olarak tasarlandı.

Kentte 11 yıl önce hizmete açılan Nur Tatar Spor Salonu'nun ardından Van'a kazandırılan en büyük ikinci tesis olan spor salonu, futsalın yanı sıra basketbol, voleybol, hentbol, badminton, tenis, tekvando, boks, güreş, karate ve kickboks gibi birçok branşa uygun şekilde inşa ediliyor.

Spor salonuna giderek incelemelerde bulunan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Tosun'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkmenoğlu, kısa sürede tamamlanması planlanan kapalı spor salonunun ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek kapasitede olduğunu söyledi.

Spor salonunda birçok branşta faaliyetlerin yapılabileceğini belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de en fazla genç nüfusa sahip şehirlerden biri olan ilimizde 16-26 yaş arasında yaklaşık 280 bin gencimiz var. Bu, birçok ilden daha fazla bir genç nüfusa sahip olduğumuz anlamına geliyor. Gençliğe ulaşabilmenin en önemli yollarından biri, onların hayatına dokunabilmektir. Bu doğrultuda, gençlerimizi sportif faaliyetlere yönlendirmek ve ülkemize faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla altyapıyı güçlendiren tesisler kuruyoruz. Van'da 11 yıl önce hizmete açılan 5 bin kişilik Nur Tatar Spor Salonu'nun ardından kente kazandırılan en büyük ikinci büyük spor tesisini inşa ediyoruz. Bu tesisi sadece bir spor salonu olarak değerlendirmek doğru olmaz."

Kapalı spor salonunun sosyal ve kültürel anlamda da kente önemli katkılar sunacağını ifade eden Türkmenoğlu, "Tesisin yaklaşık yüzde 75'i tamamlandı. 300 milyon liralık yatırım bütçesine sahip olan tesisimiz, bölgeye ciddi bir hareketlilik ve canlılık kazandıracak. Gençleri sportif alanlara yönlendirmek, onların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkı sağlamak toplumsal görevlerimizden biridir. Gençlik ve Spor Bakanlığımız Türkiye'nin dört bir yanında bu tür yatırımları hayata geçiriyor. Gençliğe verilen önem doğrultusunda bu yatırımların gerçekleşmesini sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

"Güzel bir spor merkezi inşa ediliyor"

Mahalle muhtarı Arafat Maral ise iyi bir gelecek için gençlere yatırım yapılması gerektiğini dile getirdi.

Kapalı spor salonunun inşasıyla gençlerin daha sağlıklı bir ortamda kendilerini geliştirebileceğini vurgulayan Maral, "Gençlerimizin spora olan ilgilerinin artacağına inanıyorum. Bu sayede daha güçlü ve donanımlı bir gençlik yetişecek. Bölgemizin gelişmesi ve gençlerimizin daha iyi imkanlara kavuşması adına çok güzel bir spor merkezi inşa ediliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Van'da Yeni Kapalı Spor Salonu İnşaatında İlerleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 05:14:14. #7.13#
SON DAKİKA: Van'da Yeni Kapalı Spor Salonu İnşaatında İlerleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.