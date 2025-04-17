Van Dijk\'ın Sözleşmesi 2027\'ye Uzatıldı

İngiliz ekibi Liverpool, 33 yaşındaki Hollandalı defans oyuncusu Virgil van Dijk'ın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig temsilcisi Liverpool, Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk'ın sözleşmesini uzattı. Konuyla ilgili Liverpool'un resmi intrenet sitesinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcu ile 2027 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İmza töreninin ardından İngiliz ekibinin resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan van Dijk, çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi. Hollandalı futbolcu, "Gurur verici, sevinç dolu bir duygu. Kariyerimde bugüne kadar kat ettiğim yol, bu kulüpte iki yıl daha geçirebilmek muhteşem ve çok mutluyum. Her zaman Liverpool'du. Burasının benim ve ailem için doğru yer olduğuna dair kafamda hiçbir şüphe yoktu. Ben Liverpool'luyum" ifadelerini kullandı.

2018'de Southampton'dan Liverpool'a transfer olan Van Dijk, İngiliz ekibinde şu ana kadar 314 maçta forma giyerken 27 gol attı. Hollandalı oyuncu, Liverpool kariyerinde Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası, FA Cup ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşadı. - İSTANBUL