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Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden İran'a ziyaret - Son Dakika

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden İran'a ziyaret

14.02.2022 09:54
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden İran'a ziyaret

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, gençlik ve spor faaliyetleri kapsamında müsabaka, proje ve organizasyonların yapılmasına yönelik protokol müzakereleri için İran'da bir dizi temasta bulundu.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, gençlik ve spor faaliyetleri kapsamında müsabaka, proje ve organizasyonların yapılmasına yönelik protokol müzakereleri için İran'da bir dizi temasta bulundu.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, beraberindeki Spor Hizmetleri Müdürü ve kurum avukatı ile birlikte İran İslam Cumhuriyeti Batı Azerbaycan ve Doğu Azerbaycan eyaletleri arasında; gençlik ve spor faaliyetleri alanında karşılıklı olarak müsabaka, proje ve organizasyonların yapılmasına yönelik protokol müzakereleri için İran'da bir dizi temasta bulundu.

Urumiye Başkonsolosluğu ziyareti ile güne başlayan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü heyeti, daha sonra Batı Azerbaycan Eyaleti Spor ve Gençlik Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Burada gençlik ve spor alanlarındaki çalışmalar ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Batı Azerbaycan Eyaleti Valiliği ve Belediye Başkanlığı ziyaretini gerçekleştiren heyet akabinde Batı Azerbaycan Eyaleti heyeti ile karşılıklı olarak yapılacak olan protokolün müzakere görüşmelerini gerçekleştirdi.

Urumiye şehrindeki gençlik merkezi ve spor tesislerini ziyaret eden İnanç ve beraberindeki heyet, 6 bin kişilik Urumiye Spor Salonu'nda oynanan Voleybol Premier Lig müsabakasını tribünden izledi.

Maçın ardından Doğu Azerbaycan Eyalet Valiliği'ni ziyaret eden Van heyeti, Doğu Azerbaycan Eyaleti Spor ve Gençlik Genel Müdürlüğü ile protokol müzakeresinin görüşmelerini gerçekleştirdi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonluğunda hayata geçirilecek olan bu protokol kapsamında; taraflar üç yıl süre ile karşılıklı spor müsabakaları düzenleyebilecek ve yine birçok gençlik merkezleri faaliyetlerinde de ortak çalışmalara imza atabileceklerdir. Karşılıklı olarak müzakere edilen bu protokol metni; Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sunulduktan sonra bakanlığın uygun görüş ve talimatları doğrultusunda, İran heyeti Van'a davet edilerek, karşılıklı imzalar atılacak ve uygulamaya geçilecek. - VAN

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden İran'a ziyaret
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden İran'a ziyaret
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden İran'a ziyaret
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden İran'a ziyaret

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Azerbaycan, gençlik, İran, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden İran'a ziyaret - Son Dakika Spor


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