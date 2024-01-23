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Van Gençlik ve Spor İl Müdürü, Öğrencileri Spor Okullarına Katılmaya Davet Etti - Son Dakika
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Van Gençlik ve Spor İl Müdürü, Öğrencileri Spor Okullarına Katılmaya Davet Etti

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, yarıyıl tatili yapacak öğrencileri spor okulları faaliyetleri ile Spor Van projesine katılmaya davet etti. Öğrencilerin sağlıklı vakit geçirmeleri ve spor branşlarına aktif katılımları için ücretsiz spor kursları düzenleneceği belirtildi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü, Öğrencileri Spor Okullarına Katılmaya Davet Etti
23.01.2024 - 09:35,  Güncelleme: 09:41
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Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, 22 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında yarıyıl tatili yapacak öğrencileri spor okulları faaliyetleri ile Spor Van projesine katılmaya davet etti.

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte öğrenciler çeşitli aktivitelerle vakit geçirmeye başladı. Tesisleşme ve spor faaliyetleri alanında her geçen yıl çıtasını yükselterek devam ettiren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden gençlerin sağlıklı vakit geçirmeleri ve spor branşlarına aktif katılımları için davet geldi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, Van'da okullara verilen 15 günlük arayı öğrencilerin spor yaparak değerlendirmeleri adına spor kurslarına katılmalarını beklediklerini söyledi. Ücretsiz verilen spor kurslarının amacının iyi bireyler, topluma yararlı, kendisine öz güven sağlamış gençler yetiştirmek olduğunun altını çizen Özdemir, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yatırımları ile birlikte Van'da artık her noktada en az bir spor tesisi bulunuyor. Gençlerimizin sporla buluşmaları kolaylaştırıldı. Bununla birlikte Valimiz Ozan Balcı'nın başlatmış olduğu 'Spor Van' projesiyle de 39 farklı branşta çalışmalar devam ediyor. Valimiz Ozan Balcı'nın talimatıyla sporun tabana yayılmasına katkı sağlayan projede, her gencimiz en az bir spor branşını yapıyor ve bir spor branşının da izleyicisi oluyor" dedi.

Eğitim öğretim dönemi süresince devam edecek olan spor faaliyetlerinin yanı sıra 16 ayrı noktada bulunan gençlik merkezlerinde de gençlerin sosyal ve kültürel aktivitelere katılmaları için beklediklerini aktaran Özdemir, "Gençlik merkezlerimize gelerek sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetler ile atölye ve kulüp çalışmaları ile serbest zamanlarını iyi bir şekilde değerlendirmelerini istiyoruz. Bu merkezlerde alanında uzman eğitmenlerle çok sayıda eğitsel kurslarımız bulunuyor. Enstrüman kurslarıyla gençlerimiz keyifli vakit geçiriyorlar. Bu vesileyle yarıyıl tatiline giren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Van Gençlik ve Spor İl Müdürü, Öğrencileri Spor Okullarına Katılmaya Davet Etti - Son Dakika
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