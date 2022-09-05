Tuşba, sporun merkezi oluyor - Son Dakika
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Tuşba, sporun merkezi oluyor

05.09.2022 14:02
Tuşba, sporun merkezi oluyor

Van'ın Tuşba Belediyesi, ilçe futboluna büyük katkı sağlayacak olan 480 kişilik portatif tribünlü nizami futbol sahasının inşaat çalışmalarını sürdürüyor.

Van'ın Tuşba Belediyesi, ilçe futboluna büyük katkı sağlayacak olan 480 kişilik portatif tribünlü nizami futbol sahasının inşaat çalışmalarını sürdürüyor.

Göreve başladığı günden itibaren 'Sevdamız' dediği Tuşba ilçesi için gecesini gündüzüne katan Belediye Başkanı Salih Akman, ilçeye modern bir spor tesisi daha kazandırıyor. İlçe futboluna büyük katkı sağlayacak olan nizami futbol sahası inşaatının hızla ilerlediğini kaydeden Başkan Akman, sahanın kısa süre içerisinde tamamlayarak Van ve ilçe futboluna kazandıracaklarını söyledi.

Bardakçı Mahallesi'nde inşa ettikleri nizami futbol sahasının 113x76 metre boyutlarında ve toplam 8 bin 588 metrekare alan üzerinde kurulduğunu dile getiren Başkan Akman, ayrıca sahada 480 kişilik portatif tribünün de bulunduğunu söyledi. Başkan Akman, "Sahamızda yetişkin ve gençler için duş ve soyunma odaları var. Kafeterya, doktor muayene odası, yönetici odası ile antrenör soyunma odaları mevcuttur" dedi.

Daha sağlıklı nesiller yetiştirmek, özellikle gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendirmek için farklı spor branşlarında birçok projeye imza attıklarını da belirten Başkan Akman, "Tuşba'mıza geçen yıl kazandırdığımız 6 adet sentetik çim sahanın yanı sıra inşallah uzun yıllar halkımıza hizmet verecek olan yarı olimpik yüzme havuzumuz, modern spor salonumuz ve 480 kişilik portatif tribünlü nizami futbol sahamız ile Tuşba'mızı ulusal ve uluslararası spor turnuvalarında başarıyla temsil edecek gençlerimiz bu tesislerimizde yetişecek. Yeni tesislerimizin Van'ımıza ve Tuşba'mıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - VAN

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Futbol, Tuşba, Van, Spor, Son Dakika

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