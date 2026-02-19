Van Spor FK, Bodrum FK\'yı 3-1 Yendi

TRENDYOL 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında İmaj Altyapı Van Spor FK, sahasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yı 3-1 mağlup etti.

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Yusuf Ziya Gündüz yönetirken, yardımcılıklarını Harun Terin ve Çağrıcan Pazarcıklı yaptı. Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip Sipay Bodrum FK, 21'inci dakikada İsmail Tarım'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı avantajlı kapattı. İkinci yarıya etkili başlayan Van Spor FK, 49'uncu dakikada Jefferson'un golüyle skoru eşitledi. Baskısını sürdüren Van Spor FK, 55'inci dakikada Ivan Cedric'in golüyle 2-1 öne geçti. Ataklarını sürdüren Van Spor FK'dan Jefferson 65'inci dakikada kendisinin ikinci, takımının 3'üncü golünü kaydetti. Karşılaşma Van Spor FK'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Van Spor FK, puanını 38'e yükseltti.