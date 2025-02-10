Vanspor'a Saldırıya Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Vanspor'a Saldırıya Kınama

Vanspor\'a Saldırıya Kınama

US-SEN Başkanı Bekir Ayaz, Vanspor kafilesine yapılan saldırıyı kınadı ve ceza çağrısı yaptı.

10.02.2025 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Sporcu Sendikası (US-SEN) Genel Başkanı Bekir Ayaz, 8 Şubat 2025 tarihinde oynanan Elazığspor-Vanspor maçı sonrası Vanspor kafilesine yönelik taşlı saldırıyı en güçlü şekilde kınadı.

Bu olayın yalnızca Vanspor camiasına değil, Türk futboluna ve sporun birleştirici ruhuna zarar verdiğini belirten Ayaz, 6022 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında faillerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Ayaz, " Futbol, dostluk ve kardeşlik temelinde oynanan bir spordur. Ancak Vanspor kafilesine yapılan saldırı, sporun ruhuna ve adaletine büyük bir darbe vurmuştur. Bu tür olaylar, futbolun barışçıl ve adil yapısına zarar vermektedir. Vanspor camiasına, teknik heyetine, oyuncularına ve taraftarlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu olayın takipçisi olacağız" dedi.

6022 Sayılı Yasanın Uygulanması Çağrısı

Ayaz, benzer şiddet olaylarının tekrar yaşanmaması için 6022 sayılı yasanın etkin şekilde uygulanması gerektiğini belirterek, "Bu saldırının failleri hakkında en ağır yaptırımların uygulanmasını talep ediyoruz. Eğer bu olay cezasız kalırsa, benzer saldırıların önüne geçilemez. Sporda şiddetin karşısında durmalı, sporcuların ve taraftarların güvenliğini sağlamalıyız" diye konuştu.

"Şiddete karşı tek ses olalım"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İçişleri Bakanlığı ve tüm ilgili kurumları harekete geçmeye çağıran Ayaz, spor camiasına birlik içinde hareket etme çağrısı yaptı. Ayaz, "Tüm spor paydaşlarını, futbol ailesini, kulüpleri, yöneticileri, sporcuları ve taraftarları şiddete karşı tek ses olmaya davet ediyorum. Spor, rekabetin dostça yaşandığı bir alandır; şiddetin yeri yoktur" şeklinde konuştu.

US-SEN, olayın hukuki sürecinin takipçisi olacağını ve Vanspor'a her türlü desteği sağlayacağını duyurdu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, Şiddet, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vanspor'a Saldırıya Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:20 MHK Başkanı Gündoğdu’dan olay maç hakkında ilk yorum: Salı sabahı dinleyeceğim MHK Başkanı Gündoğdu'dan olay maç hakkında ilk yorum: Salı sabahı dinleyeceğim
13:16 DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek
13:06 Ankara’da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38’e yükseldi Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi
12:52 Mansur Yavaş’ın ’’Yokum’’ dediği gün kritik anket sonuçları geldi Mansur Yavaş'ın ''Yokum'' dediği gün kritik anket sonuçları geldi
11:42 Erdoğan’dan Trump’ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba’ya gücünüz yetmez Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba'ya gücünüz yetmez
19:04 Mourinho’dan eleştirilere bomba yanıt Mourinho'dan eleştirilere bomba yanıt
18:58 Naci Görür’den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın
18:27 Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım
18:17 RTÜK Başkanı Şahin’den ’basına sansür’ iddialarına yanıt RTÜK Başkanı Şahin'den 'basına sansür' iddialarına yanıt
18:03 Fenerbahçe, Alanyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti
18:01 Türkiye’nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor
17:41 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
17:29 Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 13:39:09. #1.11#
SON DAKİKA: Vanspor'a Saldırıya Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.