Vanspor Erokspor Maçına Hazırlanıyor
Spor

Vanspor Erokspor Maçına Hazırlanıyor

16.08.2025 11:12
Vanspor, Erokspor ile ligdeki ikinci maçını kazanarak sezonu iyi bir başlangıçla tamamlamak istiyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor, bu sezon evinde oynayacağı ilk maçı kazanarak ligde ikinci galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

Geçen hafta deplasmanda karşılaştığı Boluspor'u 3-2 yenerek lige galibiyetle başlayan Vanspor, bu hafta evinde karşılaşacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda taraftarların desteği altında yapılan idmanın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan direktör Hakan Kutlu, yeni sezon için heyecanlı olduklarını ve bu sezon ilk iç saha maçına çıkacaklarını belirtti.

Geçen hafta zorlu bir rakibe karşı oynadıklarını ifade eden Kutlu, "Oyuna iyi başlamadığımız, 2-0 geri düştüğümüz bir maçı 3-2 geri çevirmek kolay değildi. Oyuncularım gerçekten inanarak mücadele etti. Tabii ki eksikliklerimiz var, oyun olarak istediğimiz yerde değiliz ama oyuncularımın sahada göstermiş olduğu inanç, arzu ve pes etmemesi bizi son derece memnun etti. Boluspor maçını kazanıp gelmek bizim için son derece önemliydi." dedi.

"Erokspor maçını da kazanmak istiyoruz"

Ligde 3 maçlarını seyircisiz oynayacaklarını anımsatan Kutlu, "Taraftarımızın önünde oynamak isterdik fakat 3 maç seyircisiz oynama cezamız var. Taraftarlarımız gerek antrenmanlarda gerekse sosyal medyadan takıma ve bize büyük destek veriyor. Kendilerine teşekkür ederiz. Biz taraftarımız varmış gibi, aynı ruhla çıkıp inşallah bu hafta oynayacağımız Erokspor maçını da kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Kutlu, ligdeki ikinci maçlarını da kazanarak sezona iyi bir giriş yapmayı hedeflediklerini vurguladı.

Önemli bir maça çıkacaklarını anlatan Kutlu, "Hem Erokspor hem de bizim için çok önemli. İlk maçı kazandık, ikinci maçı da kazanıp 6 puana çıktığımızda gerçekten önemli bir giriş olacak. Önümüzdeki haftalara daha umutla bakmamızı sağlayacak. Hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. İnşallah hazır bir vaziyette Erokspor maçına çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Hem oyun hem de oyuncu anlamında eksikliklerimiz var"

Hakan Kutlu, takımda hem oyun hem de oyuncu anlamında eksiklikleri olduğunu ve bunları tamamlamaya çalışacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hem oyun hem de oyuncu anlamında eksikliklerimiz var. Erokspor maçı, nerelere transfer yapacağımızın bir belirleyicisi olacak. Bazı mevkilerimizde 2-3 oyuncu eksiğimiz var ama bunları belirlemek için çok acele etmedik. İlk maçların bize ne göstereceğini, hangi bölgelerde eksiğimizin olduğunu göstermesini bekledik. Boluspor maçında bazı eksikliklerimizin olduğunu gözlemledik. Erokspor maçı da bunun için bir gösterge olacak. Maç sonrası hangi bölgelere transfer yapmak istediğimize yönetimimizle, sportif direktörümüzle karar vereceğiz."

