Vanspor FK 1-0 Manisa FK'ya Yenildi - Son Dakika
12.04.2026 16:01
Trendyol 1. Lig'de Vanspor, Manisa FK'ya 1-0 mağlup oldu. Gol 71. dakikada Kiprit'ten geldi.

Trendyol 1. Lig 35. hafta maçında Vanspor FK, sahasında karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu.

Stat: Atatürk

Hakemler: Melih Aldemir, Mehmet Pekmezci, Mehmet Şengül

Vanspor FK: Muhammed Alperen Uysal, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Erdi Dikmen, Batuhan İşçiler, Sabahattin Destici, Aliou Badara Traore, Mehmet Özcan (Francesc Crespi Regis dk. 77), Oğulcan Çağlayan, Santeri Wainö Emıl Hostıkka, Emir Bars, Ivan Cedrıc Bikoue Embolo

Yedekler: Servet Ölmez, Batıhan Gebecelioğlu, Medeni Bingöl, Zan Jevsenak, Alper Emre Demirol, Güvenç Usta, Francesc Crespı Regıs, Muhammed Çoksu, Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Manisa Futbol Kulübü: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo (Ada İbik dk. 74), Chrıstophe Herelle, Yasin Güreler, Umut Erdem, Kubilay Sönmez (Yunus Emre Dursun dk. 62), Mamadou Cissokho, Jonathan Lindseth, Osman Kahraman (Muhammed Enes Kiprit dk. 68), Waldır Alenis Vargas Valentin, Loıs Pablo Diony

Yedekler: Metehan Başar, Yunus Emre Köse, Umut Can Aslan, Ahmet Şen, Batuhan Çolak, Mustafa Uslu, Kartal Alkış Güler

Gol: Muhammed Enes Kiprit (dk. 71) (Manisa Futbol Kulübü)

Sarı kartlar: Sabahattin Destici (dk. 39) (Vanspor FK), Jonathan Lindseth (dk. 9), Ayberk Karapo (dk. 74) (Manisa Futbol Kulübü) - VAN

Kaynak: İHA

Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
“Komşu“ Işın Karaca’yı deport etti: Milli bir meseleymiş "Komşu" Işın Karaca'yı deport etti: Milli bir meseleymiş
Fitch, Türkiye’nin “pozitif“ kredi görünümünü değiştirdi Fitch, Türkiye'nin "pozitif" kredi görünümünü değiştirdi
İran İslamabad’a böyle gitti Müzakereler öncesi çarpıcı kare İran İslamabad'a böyle gitti! Müzakereler öncesi çarpıcı kare
Real Madrid’den şok kayıp Belki de şampiyonluk gitti Real Madrid'den şok kayıp! Belki de şampiyonluk gitti

16:36
Kocaelispor’dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler
Kocaelispor'dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler
16:03
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
15:55
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
14:29
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
14:27
Hande Erçel’in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
14:16
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
Advertisement
