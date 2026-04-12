Vanspor FK 1-0 Manisa FK\'ya Yenildi

Trendyol 1. Lig 35. hafta maçında Vanspor FK, sahasında karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu.
Stat: Atatürk
Hakemler: Melih Aldemir, Mehmet Pekmezci, Mehmet Şengül
Vanspor FK: Muhammed Alperen Uysal, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Erdi Dikmen, Batuhan İşçiler, Sabahattin Destici, Aliou Badara Traore, Mehmet Özcan (Francesc Crespi Regis dk. 77), Oğulcan Çağlayan, Santeri Wainö Emıl Hostıkka, Emir Bars, Ivan Cedrıc Bikoue Embolo
Yedekler: Servet Ölmez, Batıhan Gebecelioğlu, Medeni Bingöl, Zan Jevsenak, Alper Emre Demirol, Güvenç Usta, Francesc Crespı Regıs, Muhammed Çoksu, Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Manisa Futbol Kulübü: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo (Ada İbik dk. 74), Chrıstophe Herelle, Yasin Güreler, Umut Erdem, Kubilay Sönmez (Yunus Emre Dursun dk. 62), Mamadou Cissokho, Jonathan Lindseth, Osman Kahraman (Muhammed Enes Kiprit dk. 68), Waldır Alenis Vargas Valentin, Loıs Pablo Diony
Yedekler: Metehan Başar, Yunus Emre Köse, Umut Can Aslan, Ahmet Şen, Batuhan Çolak, Mustafa Uslu, Kartal Alkış Güler
Gol: Muhammed Enes Kiprit (dk. 71) (Manisa Futbol Kulübü)
Sarı kartlar: Sabahattin Destici (dk. 39) (Vanspor FK), Jonathan Lindseth (dk. 9), Ayberk Karapo (dk. 74) (Manisa Futbol Kulübü) - VAN
