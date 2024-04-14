Vanspor FK, Altınordu\'yu 2-1 mağlup etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 35. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.
Hakemler: Emre Kaan Çalışkan, Levent Yeşilyurt, Şükrü Mert
Vanspor FK: Nurullah Aslan, Ahmet Eren, Miraç Acer, Harun Kavaklıdere (Ahmet Ülük dk. 75), Metincan Cici, Hasan Bilal (Berke Demircan dk. 68), Işık Kaan Arslan (Medeni Bingöl dk. 84), Sinan Kurumuş, Erdem Seçgin, Muhammed Gönülaçar (Muhammed Ali Doğan dk. 75), Burak Kavlak
Altınordu: Serhat Öztaşdelen, Rahmi Salih Kaya, Yusuf Acer, Hasan Berat Kayalı, Yusuf Can Esendemir, Metehan Yilmaz, Devrim Taşkaya (Gökberk Efe dk. 73), Sami Satılmış, Keni Var Uzun (İlkan Sever dk. 60), Onurcan Güler (Eray Ataseven dk. 60), Onur Ramazan Toprak (Aldullah Soğucak dk. 80)
Goller: Devrim Taşkaya (dk. 18) (Altınordu), Yusuf Can Esendemir (dk. 59 KK), Muhammed Ali Doğan (dk. 90+1) (Vanspor FK)
Sarı kartlar: Harun Kavaklıdere (dk.11), Ahmet Eren (dk. 51), Sinan Kurumuş (dk. 90+5) (Vanspor FK), Abdullah Soğucak (dk. 87) (Altınordu) - VAN
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Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Develigücü, Hacılar Erciyesspor'un önüne geçerek 4. sıraya yükseldi. Develigücü, ligin tamamlanmasına 4 hafta kala 38 puana ulaştı.
Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Takım, sezon başında da FIBA Süper Kupa'yı kazanmıştı. Final Four'un MVP'si Kayla McBride seçildi. Fenerbahçe Alagöz, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde ÇBK Mersin karşısında 2-0 önde bulunuyor.
Beyköy Belediyespor'un süper amatör lig şampiyonluğunu kutlamak için kente gelen Ali Kınık, Beyköylüler ile buluştu. Beyköy Belediyespor Düzce Süper Amatör Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Belediye başkanı seçilen Fatih Ocak, takımın şampiyonluğunu kutlamak için ünlü türkücü Ali Kınık'ı şehre getirdi. Önce kemençe ile horon oynayan Beyköylüler daha sonra Ali Kınık'ın türkülerine eşlik etti. Özellikle 'Turan ordusu', 'Yalnız Değilsin' ve 'Kurtlar Sofrası' türküleri Beyköylülerden tam not aldı.
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