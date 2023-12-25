Vanspor FK, Bursaspor\'u 3-0 mağlup ederek galip geldi

TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği Bursaspor'u 3-0 mağlup ederken, maç öncesi ve sonrası geniş güvenlik önlemi alındı.

TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele eden Vanspor FK, Ligin 19'uncu haftasında evinde Bursaspor'u konuk etti. Valiliğin kararıyla seyircisiz oynanan maç için Türkiye'nin birçok ilinden polis ekipleri gelerek görev aldı. Maçın oynandığı Atatürk Şehir Stadı girişinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, stada giren görevliler ve basın mensupları 2 ayrı arama noktasında üst aramasından geçirildi. Yağış nedeniyle bugüne ertelenen maçta, Vanspor, Bursaspor'u 3-0 yendi.

Maçın ardından, konuk takım Bursaspor'u taşıyan otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında Van Ferit Melen Havalimanına gitti. - VAN