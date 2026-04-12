Vanspor FK, Manisa'ya Yenildi

12.04.2026 16:53
Vanspor FK, 35. haftada Manisa FK'ya 1-0 kaybetti. Korkmaz, pozisyonları değerlendiremediklerini belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında sahasında Manisa FK'ya 1-0 yenilen İmaj Altyapı Vanspor FK'nın teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, 50 defa rakip ceza sahasında topla buluştuklarını ama değerlendiremediklerini belirtti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, bugün futbolun şakasıyla karşılaştıklarını söyledi.

İstatistik olarak birçok pozisyonlarının olduğunu ancak golü bulamadıklarını aktaran Korkmaz, şöyle konuştu:

"Bunun artık açıklanacak bir tarafı yok. Ligin son evresine geldik. Futbolcu arkadaşlarıma bu motivasyonda maça çıktıkları için teşekkür ederim. İçinde bulunduğumuz durum göz önünde bulundurulursa futbolcu arkadaşların emeğine ve sahadaki duruşuna saygı duyuyorum. Bundan sonraki üç maçta da yine aynı ciddiyetle devam etmemiz ve ligi hatırı sayılır puanla bitirmemiz gerekiyor. Şu anki puan bizi çok tatmin eden bir puan değil. Son üç maçı artık maksimum puan alarak ve aynı ciddiyetle oynayarak bitirmemiz gerekiyor. Bundan sonraki maçlarda skor konusunda bu kadar cömert olamayız."

Manisa FK cephesi

Manisa FK Teknik Sorumlusu Ahmet Pektaş ise galibiyeti yeni doğan kızına ve eşine armağan ettiğini dile getirdi.

İmaj Altyapı Vanspor FK'nın iyi bir takım olduğunu, kadrosunda iyi futbolcuların bulunduğunu ifade eden Pektaş, şunları kaydetti:

"Bize göre daha çok pozisyona girdi, doğruyu söylemek gerekiyor, fakat pozisyonları değerlendiremediler. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Bugün kazanan taraf biz olduk. Biz savunma anlayışımızı daha doğru oluşturduk. 2-3 haftadır bu oyun üzerinde çalışıyoruz. Topu onlara etkisiz bölgelerde bilerek bıraktık. Zaman zaman hatalar da yaptık. Vanspor'u doğru çalışmıştık. Topa sahipler ama ağır oynadıklarını, zaman zaman hata yaptıklarını ve top onlardayken daha hataya müsait olduklarını biliyorduk. Biz de sürekli geçiş oyunlarıyla etkili olmaya çalıştık. Bugün bir tane etkili geçişimiz vardı. Aslında doğru finalleri yapsak birden fazla gol olabilirdi. Neticede biz galip geldik. Maçtan bağımsız olarak şunu söylemek istiyorum. Dün bir kızım dünyaya geldi. Bu galibiyet hem eşime hem kızıma armağan olsun."

Kaynak: AA

