Vanspor FK ve Elazığspor'a Ceza - Son Dakika
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Vanspor FK ve Elazığspor'a Ceza

Vanspor FK ve Elazığspor\'a Ceza
27.05.2025 18:01
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Vanspor FK, taraftar olayları ve diğer ihlallerden dolayı ağır cezalara çarptırıldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Vanspor FK- Elazığspor Nesine 2. Lig Play-Off 3. Tur ilk maçının cezalarını açıkladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 27 Mayıs 2025 tarih ve 68 sayılı toplantısında Vanspor FK - Elazığspor müsabakası ile ilgili aldığı karar şu şekilde:

"Van Spor Fk'nın, 22.05.2025 tarihinde oynanan Van Spor Futbol Kulübü-Elazığspor Nesine 2. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 2 Resmi Müsabakayı Kendi Sahasında Seyircisiz Oynama ve 84 bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Van Spor Fk'nın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 93 bin 600 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Van Spor Fk'nın, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 93 bin 600 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Van Spor Fk'nın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 1 Resmi Müsabakayı Kendi Sahasında Seyircisiz Oynama ve 45 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Van Spor Futbol Kulübünün, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-ç maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 39 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Elazığspor Kulübü'nün, 22.05.2025 tarihinde oynanan Van Spor Futbol Kulübü-Elazığspor Nesine 2. Lig Play Off müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-ç maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 39 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada Elazığspor Kulübü sporcusu Berşan Yavuzay'ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 Resmi Müsabakadan Men ve 9 bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Vanspor FK ve Elazığspor'a Ceza - Son Dakika

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