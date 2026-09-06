Vanspor Teknik Direktörü Göç: Artık mazeretimiz yok, iyi bir Vanspor olacak

Vanspor FK Teknik Direktörü Cevdet Göç, Muğlaspor maçının ardından, "Bundan sonra hiç mazeretimiz yok, iyi bir Vanspor olacak" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Vanspor FK, deplasmanda Muğlaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Vanspor FK Teknik Direktörü Cevdet Göç, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada iyi bir futbol ortaya koyduklarını belirten Göç, "Çok iyi oynadık. Daha farklı kazanabilirdik. Maçtan önce Muğla'da 1 puan iyi deseler iyi derdim. Ama gelinen süreçte gerçekten arkadaşlarım çok çok iyi oynadı. İyi mücadele ettiler. Talihsiz bir konsantrasyon eksikliğiyle gol yedik. Ama bunlar var" diye konuştu.

"İki yeni oyuncumuz fedakarca oynadı"

Takıma yeni katılan oyuncuların performansına da değinen Göç, "Bizi sevindiren şu; iki tane arkadaşımız yeni geldi, ilk defa oynuyorlar. Fedakarca oynuyorlar. Şu bir gerçek ki Vanspor bundan sonra çok daha iyi bir takım olacak" ifadelerini kullandı. Sezonun ilk haftalarında eksiklere dikkat çektiklerini hatırlatan Göç, artık mazeretlerinin kalmadığını vurgulayarak, "Biz 2-3 hafta hep söyledik, 'Eksiklerimiz var' diye. Bundan sonra hiç mazeretimiz yok. İyi takım olma yolundayız, daha iyi olacağız" diye konuştu.

"Muğlaspor deplasmanında iki gol atmak kolay değil"

Muğlaspor karşılaşmasına hafta boyunca özel olarak hazırlandıklarını anlatan Göç, rakibin oyun anlayışı ve duran topları üzerinde çalıştıklarını belirtti. Göç, "Muğlaspor deplasmanında iki gol atmak kolay değil. Oyun kurguları var, 1 hafta boyunca onların oyun kurgusuna ve duran toplarına göre çalıştık. Beklediğimiz de oldu. İyi pozisyonlar bulduk, iyi de çıktık" sözlerini sarf etti.

"Kırılma noktaları vardı"

Karşılaşmada yakaladıkları fırsatları daha iyi değerlendirebilmeleri halinde farklı bir sonucun ortaya çıkabileceğini ifade eden Göç, "Sonlandırabilseydik tabii kırılma noktaları var. Belki penaltı olsa, 2-0'dan sonra rakip demoralize olabilir, farklı skor çıkabilirdi" şeklinde konuştu.

"Kaleci Ekrem kritik kurtarışlar yaptı"

Karşılaşmada kaleci Ekrem'in önemli kurtarışlara imza attığını belirten Göç, "Sonrasında kaleci Ekrem'i maçtan sonra da tebrik ettim, kritik kurtarışlar yaptı. Arkadaşlarımın yüreğine sağlık, ayağına sağlık" dedi.

"Taraftarımız sabretmeye devam etsin"

Vanspor taraftarına da mesaj gönderen Göç, takımın daha iyi bir seviyeye geleceğini belirterek, "Taraftarımız sabretmeye devam etsin. Hakikaten iyi bir Vanspor olacak. Birazcık daha zamana ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Milli maç arasının kendileri açısından önemli bir fırsat olacağını kaydeden Göç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hep söylüyorum, milli maç arası bize çok iyi gelecek. İyi takım olma yolundayız."