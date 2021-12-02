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Vanspor'un gol atması için kaleyi açan Konyaspor gönülleri fethetti - Son Dakika

Vanspor'un gol atması için kaleyi açan Konyaspor gönülleri fethetti

02.12.2021 20:11
Vanspor'un gol atması için kaleyi açan Konyaspor gönülleri fethetti

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Konyaspor ile Silahtaroğlu Vanspor mücadele etti. Karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan Vanspor atağında topu süren Oğulcan Ülgün bir anda yerde kaldı ve konuk ekibin futbolcuları durdu. Konyasporlular ise topu alarak gol attı. Futbolcunun sakatlandığını fark etmeyen ev sahibi takımın oyuncuları, Vanspor'un yaptığı santra sonrası durarak Hamza Küçükköylü'nün gol atmasına izin verdi.

Konyaspor ile Silahtaroğlu Vanspor arasında oynanan Türkiye Kupası maçında ilginç anlar yaşandı. Büyük bir Fair-Play örneği sergilenen maçta Konyasporlu oyuncular yaptıkları hareketle alkışları topladı.

KONYASPORLULAR DURDU, VANSPOR GOLÜ BULDU

Mücadelenin 33. dakikasında Oğulcan Ülgün topu sürerken bir anda sakatlandı. Vansporlu futbolcular bunun üzerine durdu. Ancak, bu durumu fark etmeyen Konyasporlu oyuncular topu alarak hücuma devam etti. Topa engel olmak isteyen Barış Gök, kendi kalesini havalandırdı. Bu durum bir müddet maçın hakemi Emre Kargın ve takımlar arasında tartışmaya neden oldu. 2 dakika sonra santrayla birlikte Konyasporlu oyuncular durdu ve Vansporlu Hamza Küçükköylü topu alarak rakip fileleri havalandırdı ve skor 1-1'e geldi.

Türkiye Kupası maçında ilginç anlar! Vanspor'un gol atması için kaleyi açan Konyaspor gönülleri fethetti
Görüntü: A Spor
Türkiye Kupası maçında ilginç anlar! Vanspor'un gol atması için kaleyi açan Konyaspor gönülleri fethetti
Görüntü: A Spor
Türkiye Kupası maçında ilginç anlar! Vanspor'un gol atması için kaleyi açan Konyaspor gönülleri fethetti
Görüntü: A Spor
Türkiye Kupası maçında ilginç anlar! Vanspor'un gol atması için kaleyi açan Konyaspor gönülleri fethetti
Görüntü: A Spor
Türkiye Kupası maçında ilginç anlar! Vanspor'un gol atması için kaleyi açan Konyaspor gönülleri fethetti
Görüntü: A Spor
Türkiye Kupası maçında ilginç anlar! Vanspor'un gol atması için kaleyi açan Konyaspor gönülleri fethetti
Görüntü: A Spor
Vanspor'un gol atması için kaleyi açan Konyaspor gönülleri fethetti

Türkiye Kupası, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vanspor'un gol atması için kaleyi açan Konyaspor gönülleri fethetti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Vanspor'un gol atması için kaleyi açan Konyaspor gönülleri fethetti - Son Dakika
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