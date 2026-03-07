Vanspor'un Gözdesi: Jefferson ve Regis - Son Dakika
Vanspor'un Gözdesi: Jefferson ve Regis

07.03.2026 11:44
Jefferson ve Regis, Vanspor'u play-off hedefi için gollerle sırtlayacaklarına inanıyorlar.

Trendyol 1. Lig takımlarından İmaj Altyapı Vanspor'da forma giyen Jefferson Nogueira Junior ve Francesc Regis, golleriyle takımlarını yeniden yükselişe geçirmek istiyor.

Sezon başında Boluspor'dan transfer edilen Jefferson, kırmızı-siyah takım formasıyla Trendyol 1. Lig'de 27 karşılaşmada 5 gol kaydederken, İspanyol futbolcu Regis ise çıktığı 20 maçta 5 defa fileleri havalandırdı.

31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Jefferson ve uzun bir sakatlık sonrası yeniden forma şansı bulan 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Regis, sahadaki performanslarıyla daha fazla gol katkısı sunarak Vanspor'u üst sıralara taşımayı hedefliyor.

Ivan Cedric Bikoue Embolo'dan sonra Vanspor'da en fazla gol atan futbolculardan Jefferson ile Regis, bundan sonraki karşılaşmalarda daha iyi maçlar çıkarmak için antrenmanlarını yoğun şekilde sürdürüyor.

"Bireysel olarak gol atmak benim için çok önemli"

Jefferson, AA muhabirine, takım olarak maçlara en iyi şekilde hazırlanmak için yoğun ve disiplinli bir antrenman yaptıklarını söyledi.

Maçlarda galibiyet için elinden geleni yapacağını belirten Jefferson, şunları kaydetti:

"Süper Lig görmüş bir oyuncu olarak tecrübeli olduğumu düşünüyorum. Gelecek maçlar için de konsantre bir şekilde oynamamız gerekiyor. İki maçta mağlup olsak bile önümüzdeki maçlara motive bir şekilde çıkmayı istiyoruz. Bu maçlarda da iyi bir puan alarak play-off turu için iyi bir sıralama yakalamak istiyoruz. Bireysel olarak gol atmak ve asist yapmak benim için çok önemli ama takım halinde gol atıp ve asistler yaparak galibiyet almanın bizim için daha önemli olduğunu düşünüyorum."

Regis: "En kısa zamanda başladığım ritmi yakalayacağım"

Uzun bir sakatlıktan sonra yeniden forma şansı bulan Regis ise "Sezona iyi başlamak benim için de iyi bir başlangıç oldu ama şanssız bir sakatlık yaşadım. Sakatlıktan sonra süreç biraz zor geçti. Kendimi iyi hissediyorum, en kısa zamanda başladığım ritmi yakalayacağım. Mental ve fiziksel açıdan zor bir ligde mücadele ediyoruz. Özellikle bu tarz liglerde mental olarak kuvvetli olanlar yol alıyor. Geriye kalan maçlarda daha iyi hazırlanıp önümüze bakarsak alacağımız puanlarla play-off şansımızın yüksek olduğunu söyleyebilirim. Sakatlıktan sonra yaptığım antrenmanlarla kendimi daha iyi hissediyorum, umarım diğer maçlarda takımıma yardımcı olabilirim." dedi.

Kaynak: AA

Futbol, Spor, Son Dakika

