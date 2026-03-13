Vanspor ve Serikspor PFDK'ya Sevk Edildi - Son Dakika
Vanspor ve Serikspor PFDK'ya Sevk Edildi

13.03.2026 15:47
TFF, Vanspor ve Serikspor'u talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol 1. Lig'den İmaj Altyapı Vanspor FK ve Serikspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin açıklamasına göre İmaj Altyapı Vanspor FK ve Serikspor, "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Atko Grup Pendikspor oyuncusu Hamza Akman'ın ise Serikspor maçındaki "kural dışı hareketi"nden dolayı kurula sevki gerçekleşti.

Öte yandan Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekipleri İskenderunspor ile Seza Çimento Elazığspor da farklı nedenlerle kurula gönderildi.

