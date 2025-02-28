Norveç Futbol Federasyonu, 1-2 Mart tarihlerinde düzenleyeceği kongrede VAR'ın 1. ve 2. liglerde kullanılmaya devam edip etmemesini oylamaya sunacak.
Norveç'te 2023 yılında kullanılmaya başlanan VAR sistemi, oyunun akışını fazla etkilediği gerekçesiyle taraftarlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Rosenborg ile Lillestrom arasındaki maçın başlamasında kısa bir süre sonra taraftarlar sahaya attıkları yabancı maddelerle VAR'ı protesto etmişti.
Norveç'teki 1. ve 2. ligde yer alan 32 takımın katılımıyla ocak ayında gerçekleşen toplantıda 19 kulüp VAR'ın kaldırılmasını istemiş, 13'ü ise kullanılmaya devam etmesi yönünde oy kullanmıştı. AP'nın aktardığına göre oylama sonrasında Norveç Futbol Federasyonu'na çoğunluğun kararını desteklemesi ve VAR'ı en kısa sürede kaldırması için bir mektup gönderildi. Norveç Futbol Federasyonu Başkanı Lise Klaveness ise VAR'ı desteklerken iyileştirilmeler yapılması gerektiğini ifade etti.
Son Dakika › Spor › VAR için tarihi karar! İptal edilmesi için oylama yapılacak - Son Dakika
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