VAR için tarihi karar! İptal edilmesi için oylama yapılacak - Son Dakika
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VAR için tarihi karar! İptal edilmesi için oylama yapılacak

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Norveç Futbol Federasyonu, Video Asistan Hakem (VAR) uygulamasının liglerde kaldırılıp kaldırılmaması konusunda oylama yapacak. 2018'den bu yana resmi olarak kullanılan VAR sistemi, Norveç'te gelecek haftadan itibaren kullanılmayabilir. Federasyon, 1-2 Mart tarihlerinde düzenleyeceği kongrede VAR'ın 1. ve 2. liglerde kullanılmaya devam edip etmemesini oylamaya sunacak.

28.02.2025 15:24  Güncelleme: 15:41
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Norveç Futbol Federasyonu, 1-2 Mart tarihlerinde düzenleyeceği kongrede VAR'ın 1. ve 2. liglerde kullanılmaya devam edip etmemesini oylamaya sunacak.

TEPKİ VARDI

Norveç'te 2023 yılında kullanılmaya başlanan VAR sistemi, oyunun akışını fazla etkilediği gerekçesiyle taraftarlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Rosenborg ile Lillestrom arasındaki maçın başlamasında kısa bir süre sonra taraftarlar sahaya attıkları yabancı maddelerle VAR'ı protesto etmişti.

OYLAMA YAPILACAK

Norveç'teki 1. ve 2. ligde yer alan 32 takımın katılımıyla ocak ayında gerçekleşen toplantıda 19 kulüp VAR'ın kaldırılmasını istemiş, 13'ü ise kullanılmaya devam etmesi yönünde oy kullanmıştı. AP'nın aktardığına göre oylama sonrasında Norveç Futbol Federasyonu'na çoğunluğun kararını desteklemesi ve VAR'ı en kısa sürede kaldırması için bir mektup gönderildi. Norveç Futbol Federasyonu Başkanı Lise Klaveness ise VAR'ı desteklerken iyileştirilmeler yapılması gerektiğini ifade etti.

VAR için tarihi karar! İptal edilmesi için oylama yapılacak

Teknoloji, Var Odası, Norveç, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor VAR için tarihi karar! İptal edilmesi için oylama yapılacak - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Levent04:
    iyi olur 4 2 Yanıtla
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