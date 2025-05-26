VAR Onur Özütoprak, Hatayspor-Fenerbahçe Maçında

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında bugün oynanacak Hatayspor- Fenerbahçe müsabakasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu.

Trendyol Süper Lig'de 37. haftanın kapanış maçında bugün saat 20.00'de oynanacak Hatayspor - Fenerbahçe müsabakasının VAR'ı belli oldu. Söz konusu karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Mehmet Salim Mazlum yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yusuf Ziya Gündüz olacak.

Bu müsabakanın VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak. AVAR'da da Mehmet Kısal yer alacak. - İSTANBUL