Varhan, Alaçatıspor Kulübü başkanlığından ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Varhan, Alaçatıspor Kulübü başkanlığından ayrıldı

25.07.2022 11:41
Varhan, Alaçatıspor Kulübü başkanlığından ayrıldı

Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, kulüp başkanlığı görevinden ayrıldı.

Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, kulüp başkanlığı görevinden ayrıldı.

2019 yılından bu tarafa Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı olan Soner Varhan'ın, işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevinden ayrıldığı belirtildi.

Öte yandan, Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübünün sosyal medya hesabından da bir açıklama yapılarak, "2019 yılından beri kulübümüzün başkanlık görevini sürdüren Soner Varhan, şahsi sebeplerden dolayı yönetim kurulu başkanlığı görevini bıraktığını açıklamıştır. Yönetim kurulu toplantısının ardından kulüp planlaması hakkında basın açıklaması yapılacaktır" denildi. - İZMİR

YORUMLAR
500
Muğla Kız Hokey Takımı Türkiye şampiyonu oldu Muğla Kız Hokey Takımı Türkiye şampiyonu oldu
Kaynak: İHA

gençlik, Alaçatı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Varhan, Alaçatıspor Kulübü başkanlığından ayrıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:35 Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! 285 zanlıdan 38'i tutuklandı
11:33 "Sus" işaretiyle Fenerbahçe taraftarını kızdırmıştı! Karabağ, Alper Potuk için devrede
11:33 Kurtlar Vadisi'nin aşiret düğünü versiyonu ilgi çekti! Operasyon müziğiyle salona girdiler
11:27 Otomotiv Sanayii Derneği'nden ÖTV açıklaması! İndirim gelecek mi?
11:12 Seferovic'in sonu Falcao gibi olur mu? Galatasaraylılar bu tesadüfü konuşuyor
11:11 ABD'de dehşete düşüren saldırı! Denizden fırlayan 100 kiloluk yelken balığı yaşlı kadını cinsel organından vurdu
11:08 Demet Özdemir'in bluzunun fiyatı dudak uçuklattı! Dünyaca ünlü markaya aitmiş
11:04 Piyango biletlerine teröristlerin fotoğrafı koyulan KKTC'de yer yerinden oynadı
10:59 Haftaya yükselişle başlayan dolar 17,83 liradan alıcı buluyor
10:58 Güne yükselişle başlayan gram altın 989 liradan alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 11:41:40. #1.11#
SON DAKİKA: Varhan, Alaçatıspor Kulübü başkanlığından ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement