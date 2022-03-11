VATSO Başkanı Kandaşoğlu'ndan Vanspor hassasiyeti - Son Dakika
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VATSO Başkanı Kandaşoğlu'ndan Vanspor hassasiyeti

11.03.2022 09:03
VATSO Başkanı Kandaşoğlu'ndan Vanspor hassasiyeti

Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, Vanspor üzerinden yapılan yersiz değerlendirmelerin kulübe zarar verebileceğine ifade ederek, herkesi Vanspor etrafında kenetlenmeye davet etti.

Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, Vanspor üzerinden yapılan yersiz değerlendirmelerin kulübe zarar verebileceğine ifade ederek, herkesi Vanspor etrafında kenetlenmeye davet etti.

VATSO Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, son zamanlarda Vanspor FK üzerinden değerlendirmelerin yapıldığını belirterek, Van halkına çağrıda bulundu. Vanspor'un başarısının her anlamda Van'a büyük kazanımlar sağlayacağının altını çizen Başkan Kandaşoğlu, "Ben tüm Vanlı hemşehrilerimden özel bir ricada bulunacağım. Vanspor üzerinde bir değerlendirme yaptığımız zaman lütfen çok dikkatli olalım. Tabii ki işi bilen insanlar, iyi niyetle ve yol gösterici olacaklar. Varsa bir yanlışlık veya hata, konunun muhatabı olan kişileri uyaracaklar. Buna asla itirazımız olmaz. Ancak şu anda ortada iyi bir niyet var. Bu çerçevede birlik olalım ve bu iyi niyeti başarıyla taçlandıralım. Yoksa iyi niyet taşımayan art niyetli insanlar devreye girerek, başarıyı başka yerlere çekecekler. Çünkü daha önce de bu girişimleri yaşadık ve gördük. Onun için çok dikkat etmeliyiz. Sonuçta Vanspor hedefine ulaşırsa, 7'den 70'e hepimiz mutlu oluruz. Şunu asla unutmayalım. Vanspor'un başarısı, Van'a her alanda büyük kazanımlar sağlayacaktır" dedi. - VAN

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Zahir Kandaşoğlu, İş Dünyası, Ticaret, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor VATSO Başkanı Kandaşoğlu'ndan Vanspor hassasiyeti - Son Dakika


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